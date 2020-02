El programa Panorama dio a conocer -en su cuenta de twitter- que un nuevo colaborador eficaz del caso ‘Club de la Construcción’ señaló a los fiscales que el hermano del exministro de Transportes, Carlos Paredes, José Paredes entregó coimas al expresidente Ollanta Humala en Palacio de Gobierno. La primera entrega habría sido de US$ 500,000 el 21 de noviembre del 2011.

El colaborador eficaz afirmó que José Paredes recibió 20 entregas de dinero de las constructoras miembros de este club entre el 2011 y 2014, estimando las coimas entre US$ 16 y US$ 18 millones

Asimismo, contó que en otras oportunidades José Paredes iba de Palacio a la casa de los Humala y que cuando se cruzaban con Nadine Heredia, Ollanta Humala le entregaba el maletín de dinero a ella.

“La investigación del caso Club de la Construcción ha acreditado mediante la declaración de dos funcionarios de Palacio, la presencia de José Paredes y algunas de sus visitas al expresidente, Ollanta Humala”, refiere el último tweet de Panorama.

En el caso ‘Club de la Construcción’ -cabe recordar- que la fiscalía indaga a una presunta concertación ilícita de constructoras (entre nacionales y extranjeras entre ellas Odebrecht, Graña y Montero, entre otras) para repartirse obras adjudicadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a través de Provías.

Sobre el particular, el expresidente negó haber recibido coimas a través de su cuenta de twitter.

“Rechazo cualquier acto de corrupción en el Club de la Construcción o en cualquier otra circunstancia. Un aspirante a colaborador habría admitido que él cometió un delito, y ahora pretende lograr beneficios con falsa información. Más de lo mismo” dijo.

“El trabajo fiscal es apoyado por todos pero debe ser profesional, objetivo y consiste en investigar, no sustituir la verdad filtrando falsedades y dañando honras. Mi trabajo me precede y quienes me conocen, lo saben”, agregó.