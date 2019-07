Cinco bancadas rechazan obligar a ciudadanos a votar en primarias de partidos

Pese a que el Gobierno inició conversaciones con las bancadas a fin de convencerlas para que aprueben el proyecto de reforma política que plantea la participación ciudadana obligatoria en las primarias de los partidos, su estrategia no prosperó.

El último lunes, el titular de la PCM, Salvador del Solar , y el ministro de Justicia, Vicente Zeballos , se presentaron ante la Comisión de Constitución para explicar, por última vez, la importancia de esta iniciativa; no obstante, al menos cinco bancadas ya habrían tomado una decisión.

No se puede obligar

Gestión supo que Fuerza Popular, Apra, Acción Popular, APP y Cambio 21 votarán en contra de la propuesta si es que no se modifica el punto sobre la participación ciudadana obligatoria.

“La población qué va a saber elegir a candidatos de partidos políticos. Ni los conocen, no tienen idea de quiénes son”, señaló el vocero fujimoristaCarlos Tubino , tras advertir que si se diera luz verde al proyecto ocasionará un gasto adicional al Estado.

Precisamente, Zeballos estimó que estos procesos electorales costarían aproximadamente S/300 millones. (ver Gestión 02.07.2019).

En tanto, el acciopopulista Víctor García Belaunde cuestionó que el Ejecutivo haya adoptado esta propuesta utilizada en Argentina, donde, según dijo, no ha generado resultados positivos.

A diferencia de estas cinco bancadas, el Nuevo Perú sí respaldará el proyecto. “Ahora prima el interés de las cúpulas dentro de cada partido, que eligen a los candidatos de su preferencia, y eso atenta contra la democracia. Por eso es importante que se realicen elecciones abiertas”, apuntó Richard Arce.

Punto medio

No obstante, no todo estaría perdido. El Apra y APP se mostraron a favor de encontrar un punto medio: elecciones internas abiertas pero no obligatorias.

“Esto serviría para analizar cuánta gente se interesa en participar en las primarias. Los partidos tienen que esforzarse para atraer a la mayor cantidad de gente, pero no obligarla”, acotó César Vásquez, de APP.

Mauricio Mulder , del Apra, también respaldó este planteamiento. “En la actualidad, el diagnóstico nos dice que el 87% de la población no se siente identificado con los partidos”, recordó.

Afiliación de invitados

El predictamen sobre elecciones internas también plantea que aquel invitado que haya sido designado para representar al partido en el Congreso, Parlamento Andino o Consejo Regional tendrá que afiliarse (ver Gestión 28.06.2019).

Al respecto, Vásquez indicó que hay un consenso en la comisión para aprobar esta propuesta.

En la misma línea, Mulder señaló que esto permitirá que el invitado se comprometa con los intereses del partido. “Tenemos que eliminar el independentismo”, enfatizó.



otrosí digo Las opciones de los partidos políticos

Predictamen. A diferencia del proyecto del Ejecutivo, que plantea la participación ciudadana obligatoria en las elecciones internas de los partidos, el predictamen de la Comisión de Constitución les da la potestad a las agrupaciones de escoger entre tres opciones.

Estas son elecciones con voto universal y voluntario de los afiliados y no afiliados, elecciones con voto universal y voluntario de los afiliados y elecciones a través de los delegados elegidos por el partido.