El congresista de Alianza Para el Progreso (APP), Roberto Chiabra, señaló que su agrupación está evaluando si otorga o no el voto de confianza al gabinete presidido por Guido Bellido, legislador de Perú Libre, pero cuestionó la actual conformación del equipo de ministros, por lo que el presidente Pedro Castillo debería reevaluar su conformación.

“[¿Darán el voto de confianza?] Eso se está determinando porque también hay que ser inteligentes y no darle gusto a lo que ellos quieren, pero yo sí les digo, esto no es cuestión de quedarse atornillado. Si tenemos que irnos, nos vamos todos y empezamos de cero”, señaló en una entrevista a RPP.

Chiabra señaló que no solo estaría siendo disuelto el Congreso, sino que también estaría dejando el cargo el presidente Pedro Castillo, sin precisar la vía o el mecanismo a usar.

“Si ellos quieren mantener este gabinete que afecta al país, si el presidente no toma una actitud que le beneficie a él y a todo el país al inicio de su gestión, no hay problema, nos vamos todos, no solo el Congreso”, precisó.

“[¿Se refiere a que también se iría Pedro Castillo?] Claro que sí. ¿Qué cosa creen, que nos vamos a ir nosotros nada más? Nos vamos todos, yo no tengo ningún problema”, añadió.

Pese a que los voceros de su bancada política mantuvieron una conversación con Guido Bellido, Roberto Chiabra calificó este evento como una “pérdida de tiempo”.

“La reunión con el premier es una pérdida de tiempo porque es el primero que debería dar un paso al costado porque le está haciendo un daño al presidente”, indicó.

El legislador exhortó al mandatario, Pedro Castillo, que demuestre que no está “secuestrado” con las decisiones que tomó al nombrar al actual gabinete ministerial.

“Que el presidente asuma su responsabilidad y demuestre que tiene personalidad [...] Es una ilusión que diga que tiene el apoyo del pueblo y hay que recordarle que estas revoluciones terminan cuando se termina la plata”, comentó Chiabra.