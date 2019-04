Los Chávez Sotelo asesoraban a nueve comunidades que exigían pagos a Las Bambas

Los hermanos Frank y Jorge Chávez Sotelo no solo fueron asesores de la comunidad de Fuerabamba sino también de ocho comunidades de la provincia de Cotabambas, que pedían millonarias compensaciones a la mina MMG Limited -dueña de Las Bambas- por concepto de compensación de servidumbre de paso, de acuerdo a las indagaciones del Ministerio Público.

Los Chávez Sotelo y su socio Iván Ovalle Escalante -de acuerdo a la Fiscalía- firmaron ocho cartas en donde estas comunidades exigían millonarios pagos a la dueña de la mina Las Bambas como condición para que sus vehículos transiten por los territorios comuneros colindantes con el Corredor Minero del Sur.

Las mismas fueron enviadas entre setiembre de 2016 y mayo de 2017 y pedían -en concreto- un pago para las comunidades de Choquecca Antío (US$ 80 millones); Pumamarca (US$ 50 millones); Quehuira (US$ 20 millones); Pitic ( US$ 12 millones); Miraflores (US$ 9 millones); Pisaccasa (US$ 9 millones); Congota (US$ 8 millones); Allahui (US$ 5 millones) y Fuerabamba (S/ 500), de acuerdo a un reporte del portal de investigación 'Ojo Público' emitido hoy.

"Emplazamos y requerimos a la empresa minera Las Bambas a fin de que cumpla con pagar la suma de S/ 500 millones por todo concepto de vulneración e irregularidades cometidas contra la comunidad campasina de Fuerabamba" dice una de las cartas remitidas a MMG Limited por estos asesores, acusados de extorsión.

Durante la sustentación del pedido de prisión preventiva, la Fiscalía señaló que ‘Los Chavelos’ era una organización delictiva que tenía accionar permanente en el tiempo y reparto de roles, que fue constituida con la única intención sacar un "provecho indebido" a la empresa MMG Las Bambas.

A la cabeza de esta organización se encontraría Jorge Martín Chávez Sotelo (capturado), alias ‘gordo Jorge’ quien planifica, dirige, controla y organiza las acciones del grupo. El segundo al mando sería Frank Aníbal Chávez Sotelo (capturado), alias ‘loco Aníbal’. Como integrantes de la organización también se encuentran Carlos Fernando Vargas Arizábal (capturado) y Noemí Portilla Vargas.

Mientras que los colaboradores serían, según la Fiscalía, Gregorio Rojas Paniura, presidente de la comunidad de Fuerabamba; Edison Vargas Huamanga, vicepresidente de Fuerabamba, y Rafael Valdivia Bolivar, asesor legal de la comunidad y excandidato a la municipalidad de Haquira.