Fiscal Chávez Cotrina: “MEF espera que les toquemos la puerta, como limosneros”

El coordinador de las Fiscalías contra el Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, afirmó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) los trata como “limosneros” a la hora de solicitar presupuesto, esto a pesar de que cumplen con presentar resultados.

En diálogo con Exitosa, el fiscal superior comentó que “ya están acostumbrados” a esta situación, esto a propósito de la partida de S/35 millones que acaba de autorizar el MEF a favor del Ministerio Público. Esto representa menos del 10 por ciento del pedido original de la institución, que fue por S/379 millones.

“Yo creo que el Gobierno tiene la obligación de decir a la ciudadanía cuánto es el presupuesto que tiene para enfrentar al crimen organizado y la corrupción. Decirnos “este es el presupuesto que vamos a invertir este año: 100 millones, 150 millones”, pero no esperar que vayamos a tocarles la puerta como limosneros y darnos pues migajas, porque no tiene o porque no le da la gana”, afirmó.

Con respecto a la coordinación de Crimen Organizado, el fiscal Chávez Cotrina manifestó que ellos han cumplido con presentar sus resultados para poder acceder a un mayor presupuesto para sus actividades, conforme a lo establecido por el MEF, pero que no han atendido sus requerimientos.

“Hasta este año tenemos 57 organizaciones criminales articuladas, más de 750 personas presas con prisión preventiva, tenemos 72 sentencias. Ahí están mis resultados, entonces necesito que me den el dinero porque yo te estoy dando resultados. Lo mismo pasa con corrupción y con otras especialidades, pero no toman en cuenta los resultados”, cuestionó.

El magistrado detalló que los S/35 millones que acaba de recibir el Ministerio Público servirán para el primer tramo de la implementación del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) en Lima Este, así como para reforzar lo hecho hasta el momento en las fiscalías del Callao y Lima Norte, donde el NCPP ya entró en vigencia.

Además indicó que la gerencia de su institución le ha confirmado que van a recibir el dinero que solicitaron para realizar sus megaoperativos en lo que resta del año, pues el fondo que tenían se agotaba este mes de mayo. “(El dinero) ya está asegurado hasta diciembre y eso me tiene tranquilo”, informó Chávez Cotrina.