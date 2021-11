El ministro de Salud, Hernando Cevallos, defendió las reuniones que sostuvo el presidente de la República, Pedro Castillo, con titulares de otras carteras y diversos personajes en una casa del distrito de Breña al asegurar que “ahí no hay ninguna cosa ilícita”.

Desde el emporio comercial de Gamarra, en La Victoria, donde supervisó el barrido de vacunación contra la COVID-19 en galerías y puestos, el titular del Minsa afirmó que las reuniones no siempre son públicas porque “no todo el mundo” lo quiere así.

“Ahí no hay ninguna cosa ilícita, el presidente puede reunirse con los empresarios, con los gremios y con las personas que crea necesario. No siempre las reuniones del presidente, porque no todo el mundo quiere que las reuniones sean públicas, tienen que ser de carácter público, pero eso no tiene nada ilegal. Además, no es la primera vez que un presidente de la República desea conversar con un empresario no necesariamente frente a cámaras”, expresó.

En ese sentido, Cevallos negó que exista un “despacho paralelo”, sino que “simplemente el presidente tiene todo el derecho de poderse reunirse con quien crea conveniente”.

“Ya que hay medios que siguen al presidente de día y de noche, pues si encuentran alguna irregularidad que lo digan, pero creo que el presidente –me parece a mí- tiene el derecho de reunirse con empresarios, con personalidades no necesariamente frente a las cámaras de televisión”, subrayó.

Finalmente, el ministro de Salud remarcó que existen sectores que pretenden “utilizar políticamente” todo para “desinformar” y así la gente crea que se trata de “reuniones ilegales”.

“Una cosa es que el presidente quiera sostener alguna reunión privada y otra cosa es que esto sea causal de vacancia. Son dos cosas diferentes. Por supuesto que hay sectores que quieren utilizar políticamente absolutamente todo y desinformar para que la gente crea que estas son reuniones ilegales del presidente y esto no es así de ninguna manera”, sentenció.

