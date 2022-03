Tras la denuncia realizada por el actual ministro de Salud, Hernán Condori, sobre supuestas mafias que realizaron compras sobrevaloradas en el sector en anteriores gestiones; su antecesor, el ex ministro Hernando Cevallos, lamentó que no se haya precisado a los posibles responsables. “Está interesado en cuidar un nivel de popularidad”, dijo.

“Él está hablando de gestiones anteriores y él se ha manifestado de una manera medianamente clara. Pero aún así, no debió expresarse sin la precisión adecuada. Más parece que el ministro está interesado en cuidar un nivel de popularidad y eso no está bien, porque estamos ante un Ministerio muy sensible”, declaró en radio Exitosa.

Cevallos indicó que durante su gestión, que duró unos seis meses en medio de la pandemia por el COVID-19, no se ejecutaron compras “más baratas”. Y que cualquier adquisición fue coordinada con la Contraloría de la República, por lo que consideró que este es el ente encargado de pronunciarse respecto a esta denuncia de presuntas mafias al interior del Minsa.

Respecto a las posibles sobrevalorizaciones en algunas compras, el ex titular del Minsa mencionó que debe ser tratado con cautela, pues no siempre el precio de un producto tiene el mismo valor cuando empieza la pandemia que cuando se disipan los contagios.

Lamenta salida de Jiménez

Durante la entrevista, Cevallos también lamentó que Gabriela Jiménez no esté más en el Ministerio de Salud (Minsa), pese a que su trabajo como jefa de Inmunizaciones era eficiente en cuanto al proceso de vacunación contra la COVID-19 en todo el país.

“Espero que los cuadros técnicos que están todavía en el Ministerio se mantengan. Lo de Gabriela Jiménez he señalado que es una perdida sensible y espero que realmente puedan mantener la mayor cantidad de cuadros técnicos, de verdad lo necesitamos porque no podemos jugar con la pandemia”,

Por otro lado, comentó que este gobierno no puede entorpecer el proceso de vacunación porque este punto era de los más acertados de la gestión de Pedro Castillo y su Ejecutivo.

“Si le ponemos misiles a los mejores sectores donde se ha estado trabajando para defender el derecho a la salud, no es acertado. Si quieren hablar de corrupción deben hacerlo con nombres y claridad y no disparar a ciegas”, expresó.