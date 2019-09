El vocero de Frente Amplio, Hernando Cevallos, dijo que su bancada se ha negado a presentar un candidato para el Tribunal Constitucional (TC) dentro de la comisión encargada de elaborar una lista de reemplazantes de los seis magistrados que ya concluyeron su mandato.

El legislador indicó que el Frente Amplio, a través de su representante Marco Arana, pidió dentro de la comisión que se apruebe un protocolo para seleccionar de manera adecuada a candidatos que no puedan ser cuestionados por sus vínculos políticos, así como un periodo para que se puedan plantear tachas, algo que no fue tomado en cuenta por la mayoría.

"Nos hemos negado a presentar cualquier candidato con esas condiciones porque no hay garantía de una selección adecuada. Sabemos que esta celeridad tiene una clara intencionalidad (de Fuerza Popular)", comentó en una entrevista a Ideeleradio.

Hernando Cevallos consideró que la "desesperación" por apresurar el proceso para nombrar a los magistrados que entrarán al TC es para influir en casos importantes que podrían ser materia de consulta, como una posible cuestión de confianza por el proyecto de adelanto de elecciones.

"Ayer evaluamos a ver si nos retiramos o no de la comisión (para elegir a miembros del TC). ¿Qué pasa si el Frente Amplio se retira solo? No pasa nada, igual van a elegir. Si hay un acuerdo entre las distintas bancadas para generar una deslegitimación de la selección y sus procesos, no cabe la menor duda que el Frente Amplio va a acompañar esa decisión", aseguró el portavoz.

En esa línea, Cevallos pidió a las otras agrupaciones que participan en la comisión que evalúen esta posibilidad. "Pero nos preocupa que algunas bancadas hayan planteado la posibilidad de presentar candidatos. Nos preocupa porque se involucran en el proceso", indicó.

La comisión encargada de seleccionar a postulantes para el TC, presidida por Pedro Olaechea, estableció como fecha final para que sus diversos integrantes presenten opciones el día de hoy, miércoles 18 de setiembre. Los únicos que no han planteado opciones son Peruanos por el Kambio, Frente Amplio y Nuevo Perú.

En la comisión hay dos miembros de Fuerza Popular (Luis Galarreta y Juan Carlos del Águila) y un representante de Alianza para el Progreso (Marisol Espinoza), Acción Popular (Víctor Andrés García Belaunde), Apra (Javier Velásquez Quesquén) y Cambio 21 (Clayton Galván, quien fue designado tras un acuerdo entre su bancada, Contigo y Acción Republicana). Estas bancadas –así como Pedro Olaechea– ya definieron a sus candidatos para el TC.