El ministro de Salud, Hernando Cevallos, cuestionó las declaraciones que realizó Keiko Fujimori en donde pidió que el presidente Pedro Castillo renuncie al cargo. Al respecto, dijo que la excandidata presidencial no tiene la autoridad moral para cuestionar al jefe de Estado

“Hay que tener autoridad moral para venir a hablar de que renuncie Pedro Castillo. Que la señora primero resuelva su problema de acusación por 30 años de cárcel que le está haciendo la fiscalía”, señaló a Exitosa.

En ese contexto, el titular del sector Salud indicó que en el Congreso hay fuerzas golpistas que buscan que el presidente Castillo termine “en el anonimato total” e incumpla las políticas prometidas durante campaña.

Condenó la actitud del parlamento y criticó las declaraciones de Maricarmen Alva, quien señaló estar preparada para asumir la presidencia, si es que el jefe de Estado era vacado o daba un paso al costado.

“ El Congreso tiene que peguntarse si está cumpliendo el rol que la ciudadanía espera de ellos, no por algo tienen la aceptación tan baja . No se trata de echarle la culpa al presidente Castillo de todos los problemas del país […] La presidenta del Congreso debe contribuir a la gobernabilidad, a forzar un respeto a la voluntad popular y no estar pensando cuándo se va Castillo para asumir la presidencia. Me parece lamentable”, agregó.

-Errores-

El ministro Cevallos también reconoció que el Ejecutivo ha cometido errores durante su gestión, sobre todo en la designación de funcionarios.

En esa línea, indicó que el nuevo Gabinete debía enfocarse en hacer cumplir los cambios que espera la población que votó por las promesas durante la campaña presidencial

“Aspiro, más que en nombres, a que el gobierno afiance sus políticas iniciales. En el sur, más del 80% votaron por cambios […] No tenemos un gabinete en consonancia con las promesas que se le hizo al pueblo […] Es verdad, tendríamos que tener mayor cuidado en la selección de funcionarios, pero sobre todo escuchar al pueblo […] No pretendo que el presidente me escuche, sino que escuche al ciudadano común”, precisó.