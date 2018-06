Usted ha hablado de que harán ajuste en la política del Gobierno, ¿a qué se refiere?

Por ejemplo, vamos a hacer algunos ajustes en el Vraem porque es obvio que se está siguiendo una ruta que no están dando los resultados. Se verá cómo podemos tener una mejor posición allí.



¿Se refiere a la interdicción?

No solo del control de la interdicción, sino sobre todo para ver cómo trasladamos más fuertemente el problema del desarrollo.

¿Eso implica algún cambio en el Gabinete?

No. Cuando yo he hablado de ajustes en algunos sectores no he hablado de cambios ministeriales y me reafirmo en eso. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es evaluar cada sector. Por ejemplo, en lo del Vraem, en lo del tema de las heladas.

¿Qué harán en el caso de las heladas?

Se tenía previsto un plan, pues supuestamente empezarían recién en dos meses, pero se han adelantado, por eso se cambió de estrategia y hemos salido todos los ministros a las 11 zonas que hemos declarado en emergencia.

¿Qué pasará con la huelga de maestros?

Lo mismo pasará con la huelga de maestros. Vamos a tener que hacer ajustes porque los niños para nosotros son lo primero. Hemos trabajado con la mejor disposición en el diálogo con los maestros y lo seguiremos haciendo, pero ellos se adelantan a querer hacer una huelga y obviamente el diálogo se transforma en decisiones que tenemos que tomar allí.

Entonces, ¿los ajustes no implican cambios ministeriales?

No podemos hablar de cambios ministeriales cuando las cosas se están haciendo bien, con las dificultades propias de la coyuntura como es lo que está sucediendo.

¿Los ajustes implican presupuesto adicional? Por ejemplo, en el caso del Vraem.

No significa aumentos presupuestales, significa (ajustes en) la acción operativa y obviamente darle más impulso en materia de desarrollo, ajustar más la línea operativa de Devida (puede ser) reestructurar su accionar. En ese caso, sí hay que reforzar el presupuesto en relación a temas de desarrollo, no en el caso de acción militar.

¿Se buscará más desarrollo de los productores de la zona?

Afinando la labor de interdicción, el control de la Sunat en el caso de los insumos. Se debe ajustar y si fuera necesario cambiarlas.

¿En el caso de las heladas?

No solo se han adelantado las fechas de impacto, sino que las temperaturas están más bajas de lo previsto, eso nos obliga también a incorporar al Ministerio de Defensa, como ya lo hicimos dentro del plan de acción (…) Debemos movilizar a personal del Ejército y recursos como helicópteros, aviones, por ejemplo, debemos llevar empaques de alimentos, no solo para las personas sino también para el ganado.

¿Definitivamente no habrá cambios de Gabinete por el momento?

No los habrá. Hay estrategias que funcionan y otras que no. Y no se puede seguir haciendo lo mismo. Queremos hacer algo diferente que funcione, ya tuvimos la experiencia anterior del friaje (...) todo lo que podamos hacer como Gobierno para paliar eso lo haremos, cueste lo que cueste.