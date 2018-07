César Villanueva respalda designación de Vicente Zeballos pese a cuestionamientos

El premier César Villanueva respaldó este domingo la designación de Vicente Zeballos como titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tras cuestionamientos en su contra que lo acusan de no haber reconocido a su hija por 24 años.

"El cargo no es tan así. Han sido 24 años ciertamente. Pero no de una relación de negación del ministro a la hija sino circunstancias muy personales que no nos toca juzgar", señaló el premier en declaraciones a RPP.

El partido aprista exigió ayer el "cese inmediato" del entrante ministro y calificó su designación como una "ofensa a la mujer peruana y a la justicia misma".

Zeballos admitió este hecho tras una denuncia periodística en 2015, pero indicó que fue una decisión adoptada junto con la madre para "no entorpecer" la vida familiar que ella y su hija "ya tenían constituidas".

"No veo razón para que el nuevo ministro Vicente Zeballos renuncie o nosotros pensemos pedirle una renuncia. Al contrario, le damos nuestro respaldo", agregó Villanueva.

El congresista no agrupado juró como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Salvador Heresi, quien renunció al cargo en medio del escándalo de audios destapados por IDL-Reporteros en el que también se vio implicado.