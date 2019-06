Villanueva: Los proyectos de reforma política necesitan "algunos ajustes"

El congresista César Villanueva (Alianza para el Progreso) manifestó que la cuestión de confianza que presentó el Poder Ejecutivo al Congreso por seis proyectos de reforma política es ya "un tema cerrado".

En entrevista a Canal N, indicó que trabajar sobre el "fantasma" de un eventual cierre del Congreso, "no es una buena receta".

"(La confianza) es un tema cerrado, es un tema que se ha hecho bajo compromisos de trabajar sobre las reformas", aseveró.

No obstante, el ex presidente del Consejo de Ministros no descartó que se realicen modificaciones a las propuestas del Ejecutivo, puesto que estas "necesitan ajustes".

"Hay la necesidad de que se pueden hacer ajustes en una de ellas, en otras no, porque son muy simples y podemos caminar. Pero en aquellos que hay que hacer algunos ajustes, hay que hacerlos en conjunto", señaló.

César Villanueva acotó que los ajustes son importantes "en función de mejorar la coherencia de la reforma y no rechazarla" y el Ejecutivo y el Legislativo deben trabajar juntos.

"Por eso es que un grupo de gente hemos defendido con alma, corazón y vida que esto se dé, porque si no somos un país que avanza con las reformas (...), vamos a ser un país que se queda atrás", indicó.

Además, el congresista dijo que el país "no se merece" estar en un "sobresalto", ante la posibilidad de que, si las reformas no son aprobadas tal como lo solicitó el Ejecutivo, el Gobierno decida que la confianza fue rechazada y proceda con el cierre del Congreso.