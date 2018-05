César Villanueva plantea ahora modificar el sistema de la descentralización

El titular de la PCM, César Villanueva, se refirió a la próxima reunión que tendrá el presidente Martín Vizcarra, con los líderes políticos. Sin embargo, esta vez su opinión tuvo una particularidad.

Y es que cuando se le recordó que existen acusaciones de corrupción contra varios de los líderes, lo que significa una escasa legitimidad de los mismos, el jefe del Gabinete prefirió usar la ironía.

“Si esa fuera nuestra guía, nos quedamos solos”, disparó entre risas. A renglón seguido, añadió: “Debo navegar con la canoa que tengo, el peque peque. Soy de Amazonas, acostumbrado a cruzar ríos tormentosos”, señaló.

Análisis del Gabinete

Aprovechando el clima mundialista, Villanueva no dudó en hacer una analogía entre su Gabinete y el equipo de Ricardo Gareca.

Ello, luego de preguntarle si siente que sus ministros dan la cara. A lo que respondió: “Cuando la selección no estaba conformada por los ‘cuatro fantásticos’, decían que faltaban, porque los demás no eran conocidos. La política es igual, no se hace por nombres, sino por hombres. Hay gente capaz que no es conocida, pero tenemos un equipo que está respondiendo, por lo menos en estas etapas”, argumentó en el Foro de Economía, Finanzas y Política organizado por Gestión.

No obstante, se le increpó que Gareca no “habla todos los días”. “Lo que pasa es que Gareca es más calladito que yo, pero al final lo importante es trabajar como equipo”, puntualizó.

Durante su presentación, quedó claro que el partido que pretende ganar es el de las reformas. Es más, detalló que cuando ingresó al Ejecutivo encontró un “esquema extremadamente centralizado” en la gobernanza, decisiones y la forma de distribuir los recursos.

En ese sentido, planteó modificar el sistema de descentralización. Sostuvo que debe ser “más territorial y menos burocrático”.

“Tenemos que articular todos los grandes corredores económicos de las re­giones”.

Precisamente, explicó que esta nueva mirada es uno de tres lineamientos en que se basará el plan de gobierno, en los próximos tres años.

Articulación

A pesar de que evitó la confrontación, el primer ministro hizo una observación al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, pues según él, hubo un modelo “sectorializado”.

“Ahora es obligatorio articular los ministerios, por ejemplo Ambiente y Minería, pareces opuestos, pero deben juntarse para definir políticas”, subrayó.

Otra de las grandes reformas que busca emprender está en el canon. Y es que, para Villanueva, esto no está funcionando.

Diálogos y consensos

El diálogo es una constante en la agenda del jefe de Estado, afirmó Villanueva.

“Nos hemos propuesto la tarea de buscar consensos, pero parece que los acuerdos que se consiguen con el diálogo no son costumbre de nuestro sistema político”.

En esa línea criticó a quienes los califican de fujimoristas o izquierdistas, por reunirse con Fuerza Popular o el Frente Amplio.

“Es absurdo, es propio de una política mediocre. La política se ha hecho para dialogar. No podemos estar divorciados con el Congreso, pese a las grandes diferencias, siempre habrá momentos de coincidencias, lo debemos aprovechar”, añadió.

Al ser consultado si, en ese sentido, plantea reunirse con Pedro Pablo Kuczynski, como líder político de PpK, como hace algunas semanas recomendó Juan Sheput, Villanueva dejó abierta la posibilidad.

No obstante, subrayó que la decisión final la toma el presidente Vizcarra. Finalmente, se refirió a la huelga de maestros que anunció la facción de maestros de Pedro Castillo, el próximo 18 de junio (Gestión 29.05.2018).

Agregó que “para buscar salidas se reunirán con ellos y con el sindicato oficial de maestros”, detalló.

Gobierno toma distancia de las posturas “anti”

El primer minsitro, César Villanueva, refirió que son un Gobierno que “no tiene una posición anti”. “Ni antinadie ni antipolítico. El presidente Martín Vizcarra y yo conversamos con los partidos políticos de todos los colores”, comentó, durante el evento.

Ello luego de consultarle por el desempeño de la titular del Midis, Liliana La Rosa. Y es que Lesly Shica, exfuncionaria del sector, contó que la sacaron del cargo por opinar en contra de la congresista del Frente Amplio María Elena Foronda, quien contrató en su despacho a una terrorista.

En ese sentido, Villanueva coincidió con Vizcarra, quien horas antes precisó que su Gobierno respeta la libertad de expresión y las opiniones.

“No puedo sacarte de un trabajo porque tú pienses de manera distinta”.

Por lo que expresó que Shica debe regresar a su trabajo. “No ha sido un error premeditado, sino un error de una persona, en política, aceptada”, comentó.