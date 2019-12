El juez Ramiro Salinas Siccha de la Primera Sala Penal de Apelaciones dejó al voto el recurso presentado por el ex primer ministro César Villanueva, contra la orden de prisión preventiva por 18 meses dictada en su contra en el marco del caso Odebrecht y los presuntos actos ilícitos cometidos cuando era gobernador regional de San Martín.

Como se recuerda, la orden de prisión preventiva por 18 meses fue dictada a pedido del fiscal Germán Juárez Atoche, quien investiga a César Villanueva por la presunta comisión de los delitos de colusión desleal, aprovechamiento indebido del cargo y asociación ilícita para delinquir.

Durante su participación por videoconferencia, César Villanueva negó haber cometido algún tipo de delito en la licitación de obras a favor de Odebrecht en San Martín y aseguró que actuó en función a lo que requería su función como gobernador regional.

“Todas las cartas firmadas, las órdenes de pago enviadas a Cofide están enteramente en el marco de la ley y, por lo tanto, yo lo que hacía era cumplir mi función dentro del ROF y el MOF. No hacerlo hubiese implicado una omisión en mis funciones”, señaló César Villanueva vía videoconferencia.

El expresidente del Consejo de Ministros del gobierno de Martín Vizcarra también cuestionó el testimonio que brindaron colaboradores en su caso como Jorge Barata, Eleuberto Martorelli, Ricardo Reyes y Celso Gamarra Roig.

“Las declaraciones de los colaboradores eficaces nombrados como el señor Barata, Martorelli, Paredes y Gamara Roig son expresiones de ellos, pero si le dan continuidad a la información verán que han ido cambiando en cada una de las declaraciones y finalmente tienen frases absolutamente disímiles con lo que plantearon inicialmente”, manifestó.

César Villanueva señaló que los testimonios mencionados en su caso deben ser corroborados para que puedan ser considerados como pruebas. “Mientras no suceda eso, son hechos que no tienen mayor valoración con respecto a lo dicho y las incongruencias de esas declaraciones no responden a la propia realidad de lo que se conoce públicamente”, concluyó.

César Villanueva también se refirió a su estado de salud y destacó que sufrió un aneurisma cerebral, a lo que le sumó tres bypass, un marcapasos, insuficiencia renal y la preparación para una intervención quirúrgica a la columna por tres hernias.

En ese sentido, dijo creer firmemente en la justicia peruana y en que se tomará una decisión correcta en su caso.

En esta audiencia también se evaluó el recurso de apelación presentado por el empresario Marcos Díaz, otro de los investigados sobre quien también pesa una orden de prisión preventiva.