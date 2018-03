César Villanueva: “Nos engañó el presidente”

El ex primer ministro y hoy congresista de Alianza Para el Progreso, César Villanueva, fue quien coordinó el acuerdo entre bancadas parlamentarias para presentar la moción de vacancia en contra del presidente Pedro Pablo Kuczynski . Villanueva aseguró que existen pruebas de que PPK habría sacado provecho cuando fue ministro, durante el gobierno de Alejandro Toledo, para sacar beneficio de los contratos de Odebrecht .

“Se puede tener evidencia, a través del cotejo de los contratos establecidos, los tiempos en que el presidente ha pertenecido a uno u otro lado, es decir el sector público y privado. El presiente ha mezclado voluntaria o involuntariamente estos factores”, dijo Villanueva a Canal N.

El congresista afirmó que el presidente engañó a los parlamentarios y que Gerardo Sepúlveda tuvo una relación constante con el presidente.

El parlamentario de Alianza Para el Progreso resaltó que el presidente PPK le mintió al país reiteradamente, respecto a su relación con la cuestionada empresa Odebrecht.

“Nos engañó el presidente (…) el presidente mencionó que no tenía una relación directa con Odebrecht pero la tiene (…) la muralla no es tan grande y tan fuerte porque Gerardo Sepúlveda ha tenido una relación constante con el mandatario, visitas de manera oficial, ha habido información del presidente sobre que estaba haciendo su encargado Sepúlveda”, señaló.

Por otro lado negó que se le hubiera prometido un cargo en el Ejecutivo en caso Martín Vizcarra asuma la presidencia. Dijo apoyar la idea de que Vizcarra asuma el mandato presidencial.

Pese a que aseguró no existe aún un acuerdo de bancada y no haber hablado con el líder de esta, el ex candidato presidencial, César Acuña, anotó que, por su lado, sí votará a favor de la destitución de PPK.

Por horas de la mañana, se presentó la moción multipartidaria de vacancia la que contó con 30 firmas.

La moción de vacancia presidencial deberá ser debatida y votada en el Congreso. Para la admisión del pedido de vacancia se necesita el voto del 40% de congresistas hábiles (52 votos).

Si se admite el pedido de vacancia, se acordará un día y hora para el debate y votación del pedido de vacancia. El mandatario puede ejercer su defensa él mismo o ser asistido por un abogado.

Para que proceda la vacancia presidencial se requieren 2/3 del número legal de miembros del Congreso (87 votos).

Por lo pronto, PPK ha manifestado que no renunciará a su cargo.