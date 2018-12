César Villanueva: El Ejecutivo no se mete en temas legales

El primer ministro César Villanueva aseveró que el Gobierno no tiene intromisión alguna en temas legales y rechazó la acusación del Apra, que afirma que el Gobierno está detrás de la nueva investigación contra Alan García por el terminal del Callao.

"Al Gobierno lo meten en todo. Bueno, probablemente son estrategias o maneras de defenderse [...] Estamos absolutamente claros en que el Ejecutivo no se mete en temas legales", sostuvo en una entrevista para 'Agenda Política' de Canal N.

Como se recuerda, hace algunos días el Ministerio Público inició una investigación preliminar al ex presidente Alan García y otras 21 personas por los presuntos delitos de colusión agravada y negociación incompatible en agravio del Estado, en relación a la concesión del terminal portuario del Callao.

La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima abrió indagación a raíz de una denuncia del procurador anticorrupción Amado Enco.

En otro momento de la entrevista, el jefe del Gabinete afirmó que el tema de la prisión preventiva debe ser revisado y descartó, en esa línea, que los partidos políticos sean organizaciones criminales.

"Todo el tema de prisión preventiva hay que revisarlo. Yo no sé si hay mal uso, yo no estoy para juzgar, es una norma de los jueces. Ellos determinarán qué deben y no deben hacer. Creo que el tema de la prisión preventiva hay que revisarlo. Es una opinión que nos han dado en distintos niveles", señaló.