El juez Jorge Chávez Tamariz, dictó este miércoles 18 meses de prisión preventiva en contra César Villanueva. El expresidente del Consejo de Ministros es investigado por supuestamente recibir sobornos de Odebrecht por la adjudicación de la obra carretera San José de Sisa en el 2008, cuando era gobernador regional de San Martín. Por este caso, le dictó la misma medida al ex gerente de dicha gestión, Marco Díaz.

“A diferencia de lo que resolví sobre PPK en cuyo caso el fiscal renunció a pedir una prisión preventiva y pidió una detención domiciliaria. Yo solo me puedo basar en lo que pide el fiscal. Aquí también observo reiteración delictiva, hecho que no ocurría con el señor Kuczynski. La presente prisión preventiva no debe interferir en el derecho a la salud por los problemas de salud que padece el señor Villanueva Arévalo. Ese derecho no se le privaría en caso estar recluido”, sostuvo el juez al leer su resolución.

La defensa de Villanueva y de Díaz apelaron la decisión del juez titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria.

Durante la sesión sobre este caso realizada el martes, Segismundo Suárez, abogado de César Villanueva, explicó que su patrocinado no presenta peligro de fuga ni de obstaculización a la justicia, debido a que se trata de un hombre de edad avanzada que “ha sufrido dos infartos cerebrales”. Por este motivo, pidió que no se acepte el pedido de planteado por el Ministerio Público.

“El estado de salud actual en el que se encuentra [César Villanueva] da cuenta de que tiene deficiencia cardíaca y deficiencia renal crónica. Requiere la ingesta de más de 14 pastillas diarias. Presenta infarto cerebral por lo que requerirá una intervención quirúrgica, dos infartos cerebrales para ser exactos. ¿Qué peligro de fuga puede haber si necesita estar atendido permanentemente?”, argumentó Suárez.

Sin embargo, el fiscal Germán Juárez Atoche leyó el informe médico que se le realizó ayer al también exparlamentario y aseveró que en este documento “en ningún momento se señala de que esta enfermedad [que sufre Villanueva] es de gravedad o que requiere un cuidado especial”.

El expresidente del Consejo de Ministros fue detenido el pasado 27 de noviembre en Los Olivos cuando sostenía una reunión con los fiscales Alberto Rossel Alvarado y Ronald Chafloque Chávez. Según la tesis del Ministerio Público, habría buscado que estos le brinden información para favorecerse en el caso que se le sigue por presuntamente haber recibido sobornos de Odebrecht.