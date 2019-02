Villanueva se sincera: Caída en encuestas es "el reflejo de la insatisfacción de la gente"

El primer ministro, César Villanueva, afirmó este domingo que el descenso en la aprobación del presidente, Martín Vizcarra, es "un poco el reflejo de la insatisfacción de la gente" ante las lluvias y huaicos que ha vivido el país las últimas semanas.

El jefe del Gabinete indicó que, si bien el Gobierno está haciendo todo lo posible para apoyar a la población, "la logística que se tiene no es suficiente".

"[Las encuestas] serán un poco el reflejo, supongo yo, de la insatisfacción de la gente, sobre todos estos cambios que hay. La velocidad (del Gobierno) no es igual a la velocidad de las lluvias y hay que correr de un lado a otro. La logística que se tiene no es suficiente, hay que ir mejorándola progresivamente, pero haremos todos los esfuerzos", sostuvo en diálogo con Canal N.

"Aún con esas dificultades, seguimos adelante y eso impacta en el ánimo de la gente seguramente", señaló.

César Villanueva comentó así la más reciente encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), en la que el presidente Martín Vizcarra tuvo una caída en su respaldo por parte de la población. Con el 56% de las preferencias, representa un descenso de cuatro puntos con respecto a la cifra que logró en enero, cuando la encuesta del IEP le dio un 60% de aprobación. En diciembre, su respaldo llegaba a 61%.

En otro momento, Villanueva se refirió a los problemas internos del partido Peruanos por el Kambio. Lamentó, en ese sentido, que cierto sector de la dirigencia de dicha agrupación pretenda vincular al presidente Vizcarra con el financiamiento de la campaña electoral cuando este solo "manejó la parte política".

"Los movimientos, los cambios o renuncias que hay en el partido de PpK corresponden a la estructura partidaria. Eso no es parte de nuestra relación con ellos, ellos tienen que resolver sus problemas internos", manifestó.

" Vizcarra no ha tenido ninguna participación en el tema del manejo administrativo y financiero de la campaña electoral del 2016. Él ha sido jefe de la campaña en la parte política, en la segunda parte de esa campaña. Entonces, achacarle al presidente Vizcarra un tema que no manejó me parece injusto por un lado, pero lo entendemos en la medida de que el país está altamente sensible con este tipo de temas", remarcó.