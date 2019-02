Caso Héctor Becerril: Segura no priorizará denuncias constitucionales en su contra 

El presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura (Fuerza Popular), aseguró este martes que no priorizará las denuncias planteadas contra su colega de bancada Héctor Becerril, acusado de recibir sobornos por parte de una empresaria, a menos que exista un acuerdo al respecto en la Junta de Portavoces del Parlamento.

“Si hay alguna denuncia que hay que priorizar, como las ha habido antes, el mecanismo es el siguiente: la Junta de Portavoces tiene que pronunciarse para que la subcomisión asuma, a pedido de la Representación Nacional, un caso en especial”, sostuvo en diálogo con El Comercio.

“Antes de la denuncia contra Becerril existen otras denuncias que involucran, por ejemplo, a ex ministros, ex congresistas y a ex fiscales de la Nación. Todos los denunciantes merecen que se vean sus casos. Estos tienen periodos de vigencia, y hay algunos que se nos están cayendo por caducidad. He heredado una presidencia con 140 expedientes como carga procesal y tengo que atender a todos los ciudadanos que quieren justicia”, agregó.

Como se recuerda, el pasado domingo 'Cuarto Poder' reveló el testimonio de una empresaria quien aseguró que Héctor Becerril recibió acabados de lujo como soborno para intervenir a favor de la empresa Constructora CRD Filial Perú.

Dicha empresa el 2017 obtuvo una licitación pública de la Municipalidad de Chiclayo valorizada en aproximadamente 11 millones de soles.

En esa línea, Segura indicó que, en su momento, las dos denuncias presentadas contra su colega de bancada se evaluarán y debatirán de forma "imparcial y transparente" en el subgrupo de trabajo que preside.

“Se debe investigar, la fiscalía tiene que asumir de oficio este tema, como lo va a hacer seguro la Comisión de Ética. Esperemos también que la Comisión de Ética no se haya creado para ver solamente los casos de miembros de Fuerza Popular”, aseveró.

“Esto amerita que se investigue. Los dichos de esta testigo, que por cierto no está en el país, y lo que ha respondido el congresista. Aquí estamos en un Estado de Derecho, lamentablemente para muchos que hoy se comportan como si fueran inquisidores”, remarcó.