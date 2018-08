César San Martín: “El trámite lo tenía que hacer yo mismo pero no podía por mis múltiples ocupaciones”

“Lo llamé para que se cumpla con celeridad, no es agilizar”, dijo el juez supremo César San Martín, luego que se difundiera un audio en el que se reveló una comunicación del magistrado con el expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos.

En dicha llamada, San Martín le pidió “presionar” para que se agilice un trámite del cual señaló que es de “causa propia”.

En comunicación con Canal N, el juez supremo señaló que se trataba en una interdicción civil, un proceso no contencioso, referente a una pensión. De dicho trámite, según San Martín, hacía falta cursar un oficio.

Por ello, “le pedí celeridad, cumplimiento del trámite que se demoraba 3 meses. Ese oficio se cursó 2 meses después (de la llamada)”.

“Ese es el tema de fondo, no hay otros temas como agilizar trámites, nada por el estilo”, añadió.

En otro momento de la comunicación, San Martín especificó que se trató de una llamada “oficialmente, o sea, por mi secretaria llamando a la oficina de la presidencia”.

“El trámite lo tenía que hacer yo mismo pero no podía por mis múltiples ocupaciones”, agregó.

Cuando se le consultó por el término “presionar”, el juez supremo aseguró que se trata de un término “coloquial en la misma lógica del caso del contexto que he explicado: un proceso no contencioso, de ejecución, de remitir un oficio que no se hacía durante 3 meses.

Al ser interrogado sobre la situación de los demás peruanos que no tienen contacto directo con un juez superior para agilizar trámites, San Martín respondió “Yo he esperado dos años, he esperado mi tiempo”.

“¿Dónde está la ilegalidad, la irregularidad, que efectué trámites?”, remató.