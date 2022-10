La bancada de Renovación Popular anunció que promoverá la censura del canciller César Landa por su “desacertado” desempeño en la conducción de las relaciones internacionales de nuestro país.

Así lo informó su vocero, Jorge Montoya, durante el debate en el Pleno, tras la interpelación del titular de Torre Tagle por las declaraciones del mandatario Pedro Castillo en la 77° sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Montoya indicó que la exposición de Castillo Terrones ante la ONU “significa un grave retroceso en las relaciones internacionales” al “inmiscuir innecesariamente” al país en polémicos temas de otras naciones.

Asimismo, indicó que Landa Arroyo “ha mentido” a las autoridades internacionales al sostener que el motivo por el cual el Congreso le negó la autorización de viaje al presidente era en represalia por haberse pronunciado por la defensa y la paz internacional respecto al conflicto Rusia-Ucrania, “cuando el real motivo por el cual no se le autorizó es por las múltiples investigaciones y graves imputaciones penales que tiene con la justicia y que hacen inoportuna su ausencia”.

“Es por estas consideraciones que desde la representación parlamentaria de Renovación Popular consideramos que el ministro de Relaciones Exteriores, César Landa, debe merecer la censura por su desacertado desempeño en la conducción de las relaciones internacionales de nuestro país, por lo que anunciamos que vamos a gestionarla y solicitaremos el apoyo de la representación nacional para alcanzar las adhesiones y los votos necesarios para hacerla efectiva”, subrayó.

Por su parte, el vocero de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), Alejandro Soto, señaló que se hace ver al Congreso como “obstruccionista” y “golpista”, cuando en realidad existe una acusación de parte del Ministerio Público.

“Nosotros concluimos que no había la necesidad de mentir, era suficiente con decir que el Congreso no autorizó su salida por estar inmerso en seis investigaciones del Ministerio Público y por esta razón este Parlamento prefería que el presidente rinda ante la justicia las declaraciones que correspondan y no faltar a la verdad”, aseveró.

Así, remarcó que critican y cuestionan la comunicación enviada por el Gobierno a la Organización de Estados Americanos (OEA) con “argumentos que no corresponden a la realidad” y se mostró a favor de la llegada de una comisión especial “que no sea sesgada”.

“Nosotros vamos a evaluar la posibilidad de plantear una censura al ministro”, sentenció el parlamentario del partido fundado por César Acuña Peralta.