César Hinostroza: Exinspectora de Migraciones pasaría a ser colaboradora eficaz

La ex inspectora de la Superintendencia Nacional de Migraciones (Migraciones) , Yhenifferd Bustamante Morett i, estaría pasando a ser c olaboradora eficaz por el caso de la fuga del ex juez supremo César Hinostroza Pariachi, así lo informó Canal N.

En tanto, la ex funcionaria ha sido trasladada a la carceleta de Poder Judicial en la sede Tumbes, tras la detención preliminar, luego de su entrega.

Mientras que, indicaron que fiscalía estaría trabajando el pedido de Prisión Preventiva para Yhenifferd Bustamante Moretti.

Cabe indicar que el pasado viernes, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Zarumilla consiguió que se dicte 72 horas de detención preliminar, así como la orden de ubicación y captura contra la ex servidora de Migraciones.