El presidente del Congreso, DanielSalaverry , rechazó las acusaciones en su contra y los señalamientos de algunos parlamentarios quienes afirmaron que Fuerza Popular blindó a César Hinostroza, quien fugó del país y se encuentra ahora en Europa.

"El Congreso el día 4 de octubre acordó destituir y denunciar penalmente al ex juez Hinostroza. Desde ese momento que yo firmé la resolución legislativa, el Ministerio Público estaba listo para poder pedir su arresto, para solicitar su detención preliminar porque el ex juez ya no tenía su inmunidad", afirmó Salaverry.

En tal sentido, el integrante de Fuerza Popular se mostró en contra de las afirmaciones que aseguran que el Congreso de la República tendría responsabilidad en la fuga de Hinostroza y culpó al Ministerio del Interior y a la Superintendencia Nacional de Migraciones.

"El decir que no actuaron porque algunos funcionarios del Congreso se demoraron en enviar el expediente es falso. (...) Culpar de la fuga al Congreso es otra irresponsabilidad porque no custodiamos las fronteras del país", ironizó el presidente del Parlamento peruano.

Salaverry afirmó también que solicitarán la presencia en el Congreso del ministro del Interior, Mauro Medina, mediante Junta de Portavoces para que dé las explicaciones del caso.

"Solicitaremos a Mauro Medina a que dé las explicaciones no solamente al Congreso sino también al país por haber permitido que este señor (Hinostroza), quien tenía impedimento de salida del Perú, se haya fugado de la manera en que lo ha hecho", aseguró.

Hoy se conoció que el ex juez supremo César Hinostroza abandonó el país pese a tener una orden de impedimento de salida desde el 13 de julio pasado, dictada por el Poder Judicial tras el escándalo de presunta corrupción revelado en los denominados "audios de la vergüenza".