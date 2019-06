César Hinostroza: Cancillería retira a embajador que ayudó a tramitar pasaportes y visas

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que el embajador César Bustamante Llosa fue retirado de los cargos que ocupaba tras la difusión de unos audios que lo vinculan con el exjuez supremo César Hinostroza .

"Se trata de nueva información que las autoridades de la Cancillería desconocían y que han procedido a evaluar de manera inmediata. El referido diplomático no informó que hubiera tenido alguna comunicación previa o relación personal con el exjuez supremo César Hinostroza", señaló la Cancillería esta mañana.

El canciller Néstor Popolizio ha procedido a abrir una investigación interna con relación a las mencionadas conversaciones que se llevaron a cabo entre octubre del 2017 y marzo del 2018.

"A partir de la fecha, el embajador César Enrique Bustamante Llosa dejará el cargo de Director General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares y otros en los que haya sido designado", añadió el texto de la Cancillería.

Según los audios que difundió El Comercio, César Bustamante se comunicó al menos unas 34 oportunidades con César Hinostroza, 23 veces cuando el ex juez supremo llamó al embajador y 11 veces por iniciativa del propio Bustamante.

Las conversaciones detallan, por ejemplo, cómo en diciembre del 2017 el prófugo ex magistrado supremo contacta a quien llama "tocayito" para hablar sobre el trámite de su pasaporte y la situación en la que se encontraba en aquel momento para poder viajar a Estados Unidos.

Esta mañana, César Bustamante aseguró que no era amigo del ex juez supremo y que conversó en aquellas oportunidades con César Hinostroza cumpliendo su labor como funcionario de la Cancillería.

"Yo no sé el número de llamadas, pero sí, esas son. Yo las confirmo y no tengo ningún problema de rectificarlas, ninguno. No recuerdo el número exacto sinceramente, pero si fueran 30, 40, yo no tendría ningún problema en confirmar que así fueron", declaró a RPP.