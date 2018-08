El suspendido juez supremo César Hinostroza protagoniza nuevos audios en el que se le escucha pedir a un interlocutor el número telefónico del congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril, el día en que se estaba llevando a cabo allanamientos como parte de las investigaciones por lavado de activos contra este partido político.

Las conversaciones difundidas por el portal IDL-Reporteros datan del martes 6 de marzo de este año. Ese día se estaba llevando a cabo una diligencia fiscal que permitió incautar documentos y demás elementos probatorios en las casas del ex secretario general de Fuerza Popular, Jaime Yoshiyama, y el ex ministro del gobierno de Alberto Fujimori Augusto Bedoya.

A las 11:20 a.m., el juez supremo César Hinostroza contactó vía telefónica a alguien no identificado para pedir un número telefónico de alguien con quien "siempre coordinamos".

"¿Sabes? Quiero hablar con el amigo, con el que siempre coordinamos [...] Pero no, del de allá, de la plaza Bolívar. De la plaza Bolívar. Su teléfono se me ha extraviado, a ver si me lo mandas por mensaje", pidió el magistrado, haciendo referencia a la plaza Bolívar frente al Congreso.

Unos 20 minutos después, César Hinostroza volvió a contactar a la misma persona para pedir el número telefónico de manera más explícita. "Un favor, ¿tienes el teléfono de Héctor Becerril?", solicita.

"Por mensaje, pues hermano. Sin decir el nombre, solo el número nomás", añadió, cuando la persona al otro lado de la línea le confirma que le enviará el dato vía WhatsApp.

Dos minutos después, el interlocutor anónimo devolvió la llamada a César Hinostroza para confirmar que ya había enviado el número del parlamentario Héctor Becerril. "Cualquier cosa me avisa, en todo caso, para decirle", añadió en la breve conversación con el juez supremo.

Según el portal IDL-Reporteros, César Hinostroza trató de llamar unas tres veces a Héctor Becerril en un lapso de nueve minutos (11:51 a.m. hasta el mediodía). El congresista no respondió.

Los allanamientos que se estaban llevando a cabo desde el lunes cinco de marzo fueron parte de la investigación que llevaba a cabo el fiscal José Domingo Pérez por presunto lavado de activos durante la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2011.

Jorge Barata había sindicado, en un testimonio que brindó al Ministerio Público, que Odebrecht había entregado un aporte de un millón de dólares a la campaña de Fuerza Popular a través de Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, que laboraban como secretario general y secretario de economía respectivamente del partido.