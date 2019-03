César Hinostroza: Audiencia de extradición será el 10 de abril en España

Amado Enco, el procurador Ad Hoc para el proceso de extradición del ex juez supremo César Hinostroza Pariachi, informó que la audiencia respecto a este caso se realizará el 10 de abril en España según lo ha establecido la Audiencia Nacional de Madrid.

Enco precisó que, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 14 de la Ley de Extradición Pasiva de España, los magistrados de la Sala Penal de la Audiencia Nacional de Madrid oirán la intervención del funcionario del Ministerio Fiscal español, del extraditable ex magistrado César Hinostroza y su defensa legal, así como el representante legal del Estado peruano.

Por esta razón, se detalló que Enco viajará a España en los próximos días para coordinar con el equipo de abogados del Estudio Pelayo, Clemente, Baos las acciones en defensa del Estado Peruano.

Como se recuerda, César Hinostroza Pariachi es requerido por la justicia peruana por presuntamente encabezar la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”. Como tal habría incurrido en los delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible.

Cabe destacar que la justicia española ha rechazado la solicitud de la defensa del ex juez supremo para incluir documentación adicional en el proceso, puesto que las mismas no corresponderían al proceso de extradición si no a hechos materia de evaluación en un juicio en el Perú.