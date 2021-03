El candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, indicó que en un eventual Gobierno suyo buscará incentivar la inversión privada, al considerar que las empresas generan trabajo e impuestos.

En ese sentido, reiteró que promoverá las asociaciones público-privadas para la construcción de obras, tal como lo hizo durante su etapa de gobernador regional de La Libertad.

“La primera semana de agosto me reuniré con todos los ministros para conocer cuánta plata tenemos en realidad e invertir todo el dinero. Si no, se me va (el ministro). No quiero plata guardada”, dijo a Canal N.

Al ser consultado sobre quién sería su ministro de Economía, indicó que tiene varios nombres en la cartera; sin embargo, evitó darlos. En ese sentido, dejó entrever que dicho cargo no sería ocupado por el exministro Daniel Córdoba, su jefe de plan de gobierno.

Acuña también dijo que no compartir la opinión de la lideresa de Juntos por el Perú, Verónica Mendoza, quien se mostró a favor de remover a Julio Velarde de la presidencia del BCR.

El candidato calificó a Velarde como “una persona con experiencia”.

Universidades en la mira

El líder de APP indicó que en un eventual gobierno suyo todas las universidades pagarán tributos. En ese sentido, dijo que anulará los beneficios tributarios que hoy en día reciben algunas de estas casas de estudios.

“En mi Gobierno no habrán vacas sagradas. Todas las universidades pagarán (tributos)”, remarcó.

Acuña recalcó que su universidad (César Vallejo) no cuenta con ningún beneficio y actualmente paga todos sus impuestos, debido a que es una empresa de tipo Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.).