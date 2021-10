El excandidato presidencial de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, consideró que el presidente de la República, Pedro Castillo, está a tiempo de evaluar la designación del ministro del Interior, Luis Barranzuela, cuestionado por haber sido incluido en una investigación fiscal y por haber sido abogado de Perú Libre y Vladimir Cerrón.

“Lamento que el presidente no haya tenido cuidado con el currículo del ministro del Interior. Creo que está a tiempo, creo que por una persona no puede exponer todo un Gabinete y no puede exponer al Ejecutivo en general”, declaró a la prensa desde Trujillo.

El dirigente de APP indicó que Barranzuela tiene “muchos cuestionamientos”, al ser consultado sobre el ministro sobre quien se ha informado que tuvo un total de 158 amonestaciones (15 de rigor y 143 simples) que llegan a ser 837 días de castigo cuando estuvo en las filas de la Policía Nacional hasta el 2012.

César Acuña cuestionó nombramiento de Luis Barranzuela como ministro del Interior. (Canal N)

“Que el presidente evalúe. No, por una persona puede poner en riesgo a su Gabinete, puede poner en riesgo a su gobierno. Esperemos que reflexione”, reiteró Acuña.

Sobre la actitud que tomará APP ante el Gabinete, el expostulante a la presidencia dijo que actuarán como un partido democrático dispuesto a escuchar las propuestas de la nueva presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez.

“APP tiene, como partido de centro, que apoyar la gobernabilidad. Se escuchará desde la bancada y seguro, con las propuestas de la nueva premier, se tomará una decisión”, comentó en alusión al voto de confianza que el Gabinete deberá solicitar en las próximas semanas.