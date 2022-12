El líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, descartó su postulación a la presidencia de la República en los próximos comicios y más bien señaló que lo que se debe buscar es presentar a un candidato de consenso.

En esa línea, indicó que cumplirá su papel de gobernador regional de La Libertad y presentará a su equipo el 29 de diciembre.

“Cómo partido político vamos a promover apoyar a un candidato de consenso”. declaró Acuña luego de sostener una reunió con la presidenta de la República, Dina Boluarte.

“He venido a saludar a la presidenta de la República y a decirle que tiene todo el respaldo de Alianza para el Progreso (APP)”, indicó a la prensa.

Invocó al Congreso de la República a no demorar mucho en la aprobación del adelanto de elecciones, pues es lo que la población quiere. “Que no se permita una muerte más”, añadió.

“Me ha llamado la atención el por qué Renovación Popular, ni Avanza País hayan aprobado el adelanto de elecciones. Acaso (José Williams) está pensando en que quiere ser presidente?”, refirió.

Luego, lamentó que las bancadas que apoyan al expresidente Pedro Castillo ejerzan un chantaje y no apoyen el adelanto de elecciones si es que no hay un asamblea constituyente. “Están condicionando su voto a algo que no se va a poder”, cuestionó.

Del mismo modo dijo que los congresistas seguidores de Pedro Castillo están haciendo un daño al pueblo peruano.

Finalmente, consideró que el gobierno de Dina Boluarte está actuando de acuerdo a la Constitución y debe imponer su autoridad respetando el estado de derecho.

“Hoy más que nunca se requiere de estabilidad económica, estabilidad social, responsabilidad, que el país crezca y se desarrolle la inversión privada”, anotó.