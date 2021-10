César Acuña, presidente te APP, indicó que el presidente Pedro Castillo aún está a tiempo de evaluar la designación del titular del Ministerio del Interior, Luis Barranzuela Vite, al considerar que esto no puede exponer a todo el Gabinete Ministerial ni al Ejecutivo.

“Lamento que el presidente no haya tenido cuidado con el currículo del ministro del Interior. Creo que está a tiempo, creo que por una persona no puede exponer todo un Gabinete y no puede exponer al Ejecutivo en general”, declaró a los medios de comunicación.

“Que el presidente evalúe. No, por una persona puede poner en riesgo a su Gabinete, puede poner en riesgo a su gobierno. Esperemos que reflexione”, reiteró.

Respecto a la posición de APP sobre el gabinete, el expostulante a la presidencia señaló que actuarán como un partido democrático dispuesto a escuchar las propuestas de la nueva premier y en base a ello se tomará una decisión sobre otorgarle el voto de confianza.