Cayetana Aljovín: “La modificación está atentando contra la Constitución”

Luego de la modificatoria a los procesos de voto de confianza y censura del gabinete, la canciller, Cayetana Aljovín, se manifestó al respecto.

"Consideramos que las modificaciones requieren un análisis y debate extenso. No se pueden plantear en 2 o 3 horas. Esto no se ha hecho así. Es una modificación que está atentando contra la constitución, no es lo que esta establece", aseguró Aljovín a los medios.

Además, aseguró, tal como había hecho la primera ministra Mercedes Aráoz, que el Gobierno planteará una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para dejar sin efecto la medida del Legislativo.

En cuanto a la nueva moción de vacancia presentada por cinco bancadas en el congreso, la canciller afirmó que se trata de los mismos argumentos que se usaron en la primera por lo que mostró su rechazo.

"El país no puede estar cada dos meses con una moción de vacancia. La vacancia por incapacidad moral permanente está pensado para un presidente que está sufriendo de una alteración mental, ese no es el caso ni mucho menos, pero para eso se pensó", aseguró.