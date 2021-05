A dos semanas para la segunda vuelta a la presidencia, el candidato por Perú Libre, Pedro Castillo brindó -por primer vez- una conferencia de prensa en la que decidió qué preguntas deberían hacerle, así como la participación de cada medio de comunicación. Inicialmente -según explicó RPP Noticias- cada medio de comunicación haría dos preguntas, luego paso a una pregunta por medio.

Otro detalle curioso es que los responsables de prensa de Perú Libre condicionaron el desarrollo de otras conferencias de prensa al resultado de la primera, desarrollada hoy. El candidato se mostró -durante la conferencia- con una actitud evasiva.

De este modo, Castillo no quiso contestar por qué no fue ayer al debate planteado por él mismo a la candidata de Fuerza Popular, en la puerta del penal Santa Mónica.

“Me gustaría (a los periodistas) que hagan preguntas concernientes al país, cosas que hemos aclarado, ya lo hemos dicho en su momento. No me gusta ser retórico ni redundantes en las cosas. Hemos dicho que somos respetuosos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE. Fuerza Popular y Perú Libre se han puesto de acuerdo. Son dos los (debates) que se van a realizar, el debate técnico el 23 de mayo en Lima y el 30 en la ciudad de Arequipa. Me preocupa -en toda caso- que asumamos responsabilidad de cara al país”, dijo.

Igualmente mencionó que “no está preocupado por las encuestas” pese a que -en el último simulacro de Ipsos para El Comercio- revela que la distancia con la contendora de Fuerza Popular se acortada cada vez más. Castillo obtiene el 51.1% de las preferencias, mientras que Keiko Fujimori el 48.9%, logrando un empate técnico.

“Sáquense eso de la cabeza, ya que no me preocupa las encuestas sino el país y la situación sanitaria”, precisó. Opinó -además- que el problema de la pandemia “no es solo sanitario, sino emergente y crisis generalizada por décadas”.

-Plan de 100 días: estaría hoy por la tarde-

Castillo aseguró -también- que participará mañana en la firma de la Proclama Ciudadana “a solicitud del padre Barreto”.

“No solo para firmar un documento, sino para ser leales al pueblo y demostrar que no hay un interés político más que el país. Vamos a asistir”, sostuvo. Respecto a la presentación de su plan de los 100 primeros día de Gobierno, dijo que hoy se definirá cuándo lo presentaría.

“Estamos recibiendo las inquietudes y sugerencias internas de otras organizaciones y personalidades. Vamos a definirla y el día de hoy a partir de las 4 vamos a tener un dato”. Al ser consultado respecto a cuántas técnicos lo apoyan dijo que “no se trata de números”.

“Se trata de personalidades, que puedan estar y deben estar. No estamos trabajando en función al número de ministerios ni en función al número de particularidades sino todas las voces y personas identificadas con el país, al margen de situaciones remunerativas, lo que estamos viendo es que las opiniones y a la lealtad por el país no se tiene que enumerar sino se las tiene que pesar”.

Anotó que aún no presenta su plan de Gobierno por respeto a las personas que están identificadas con “esta causa”.

“Este es un plan de Gobierno que si bien es cierto se desprende de un ideario (el de Vladimir Cerrón) quiere ver un país industrializado, con derechos fundamentales, que la riqueza sea para el Perú. Es un plan de Gobierno abierto, si ustedes conocen a personalidades que quieren contribuir con el país, bienvenidos, convóquela, por que se trata del Perú”, dice.

Remarcó que “ no se está cambiado el plan de Gobierno ” presentado ante el JNE ( ideario de Vladimir Cerrón ), “solo hay un caso estructural ”.

“En función a ello estamos llamando a la experiencia, a las organizaciones, a partidos políticos a partir de ahí se nutra. Por ejemplo, en el ideario no estaba contemplado la pandemia ya que se trabajo mucho antes, pero hoy en día tenemos que trabajar en función a lo relativo, a lo emergente, a lo actual”, manifestó.

Castillo acotó que su plan -basado en el ideario de Cerrón- “no es radical”.

“Nunca hemos dicho que somos radicales, aquí no hay nada de radical. Hay que sacarse eso de la cabeza, por eso nos limitamos hacer declaraciones porque se ponen verbos que nos son. Ustedes díganme, ¿el Perú esta bien? ¿está pasando por buenos momentos? Si hay opulencia en un lado donde nos sobra la comida, y en el otro lado hay hambruna, ¿a eso se le llama radical? Son realidades. Lo que queremos en que en función a eso, lo que haya es cómo ocurre en casa, como padre de familia, es que si hay un pan, ese pan para se reparta para todos.

-Cerrón-

Castillo volvió a deslindar de Vladimir Cerrón, pese a que en su último tweet, el expresidente regional de Junín y presidente de Perú Libre se mostró en contra de la incorporación del economista Kurt Burneo al equipo de Perú Libre. Horas más tarde, Castillo aseguró que Burneo formaba parte de su equipo.

“Ya lo hemos hecho (deslindar con Vladimir Cerrón). Si bien cierto hay una contra campaña con eso, ya lo hemos dicho, el mismo doctor Vladimir Cerrón tiene que entender y ha entendido muy bien de que esta lucha, no es la de él. Esta es lucha del pueblo, es nuestra, pero lo hacemos con la lealtad de que nadie va a imponer una cosa. Las decisiones las tomamos con el pueblo, directamente con mi persona, y espero todas las experiencias, y ese torrente de buena voluntad por el país, técnico y académico, bienvenido sea”.

-Defensoría, ATU y Sutran-

Al ser consultado su cambio de parecer de “desactivar” a la Defensoría del Pueblo, la ATU y la Sutran, propuesto en marzo, Castillo dijo que no ha cambiado de opinión.

“No he dicho que la vamos a desactivar, lo que he dicho es que las instituciones se tienen que respetar como soy respetuosos de esta Constitución, hasta que el pueblo lo decida. Gobernaremos -como somos elegidos bajo este régimen constitucional y modelo económico- seguiremos encaminando nuestra políticas hasta que el pueblo lo decida”.

“Una cosa es la institución y otra quien la conduce y que se lucre a nombre de esta institución para que abandone los principios por lo fueron gestadas. (¿Qué van hacer con estas instituciones? Lo que esta mal se tiene que corregir, pero siempre pensando en el país. por ejemplo parte de mi organización, si vengo de las rondas campesinas, si veo que los dirigentes cometen cosas que no debe ser, se tiene que someter para que se disciplinen”, finalizó.

Tras esta pregunta, concluyó abruptamente la conferencia de prensa y dijo que haría un cronograma para visitar a los medios de comunicación.