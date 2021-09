Durante su reunión con empresarios peruanos y estadounidense en Washington en Estados Unidos, el jefe de Estado, Pedro Castillo, remarcó la pobreza y desigualdad del país.

“Si una lección hay que sacar de la pandemia, es que nos han hecho creer en el Perú y en otros países con los que he tenido la suerte de conversar, de que hemos tenido un crecimiento -que nos han metido en la cabeza- que es enorme, pero cuando volteas (vez) que ese crecimiento no está equilibrado con el desarrollo, ya que los pueblos siguen sin aguda, sin luz, las escuelas siguen cayéndose. Se ve al agricultor que tras sembrar su tierra, no hay como llegue su cosecha al mercado, que termine pudriéndose en la chacra”, explicó ante inversionistas.

Ante ello -reiteró- que su Gobierno “del interior del país” no ha venido a “expropiar”. “Tenemos pueblos muy alejados en Loreto, Ucayali, en la región de Amazonas sin internet y también vemos que en los cerros se saca la riqueza (mineral) y al lado existen pueblos sin agua, sin escuelas y también hay contaminación. Empecemos a decir qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que se ha hecho”, añadió en Estados Unidos.

Asimismo, dijo no su Gobierno “no va ahuyentar las inversiones ni los capitales” e incluso los llamó para invertir en el Perú “sin desconfianza, dudas y temores”, pese a que más temprano el mismo Castillo consideró que los “pueblos deben autoconvocarse” para que se estructura política y Constituciones estén “a tono con los tiempos”.

“Es necesario que se entienda que sin inversión privada no podemos seguir adelante, pero como lo dijimos en la campaña y lo sostengo con transparencia, reglas claras, respetando también a los trabajadores. Ya se acabo la explotación del hombre por el hombre y es necesario entender que las fuerzas de trabajo de la población tienen que tener sus derechos”, precisó.

Les pidió a los empresarios “dejar de la lado la desconfianza” alegando que quienes han sembrado desconfianza en su gestión “están en prisión”. Agregó a los empresarios que si invierten en Perú “se hará el esfuerzo” para garantizar la “seguridad jurídica”.

“Cuando inviertan allá (en Perú) vamos hacer el esfuerzo para garantizar para darles a ustedes una garantía y tengan una seguridad jurídica porque es importante que el Estado cautele y los garantice porque de ustedes va a depender generar empleo”, mencionó.

“Creo que ustedes (los empresarios) nos ayudarían enormemente a combatir con la pobreza y la desigualdades y de empezar el combatir la pandemia que es un problema mundial”, acotó.

Reiteró que el nivel de corrupción es “enorme” ya que “tenemos corruptos para exportar”. “Se que hay empresarios honrados, (por lo que) no deben tener temor a nada. También ha habido empresarios malos, pero por uno no van a pagar los platos rotos todos”.

En contexto recordó que durante la primera ola algunos empresarios subieron el precio de las mascarillas, medicinas y del balón de oxigeno. “En plena pandemia, en cuánto subió las mascarillas, el balón de oxigeno o una pastilla, a río revuelto ganancia de pescadores y por eso es que mucha gente se aprovecho de la pobreza y elevó enormemente el precio de una pastilla y en dónde están los tratados”.