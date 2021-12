El ministro de Salud, Hernando Cevallos, consideró que el mandatario necesita conformar un equipo sólido que lo ayude a comunicar de la mejor manera y que aleje cualquier duda de falta de transparencia, pues hay sectores que están buscando que se equivoque para alentar dudas sobre su honestidad.

“Lo he señalado públicamente es que el presidente necesita ir conformando un equipo cada vez más sólido que lo ayude a comunicar de la mejor manera y que aleje cualquier duda de falta de transparencia”, manifestó en Ideeleradio.

“Sí creo que hay problemas que se tienen que resolver, problemas de comunicación, problemas de forma para no alentar a sectores que están buscando siempre en qué se equivoca el presidente, qué falta de explicación da, para rápidamente alentar un manto de duda sobre su honestidad”, agregó.

De otro lado, comentó que el mandatario les ha explicado que en las reuniones en un inmueble de Breña fueron de carácter personal y que no ha habido ninguna intencionalidad de alguna tratativa no transparente.

“Obviamente lo que pasó con su secretario general (de la Presidencia) generó una gran incertidumbre en el país, una serie de interrogantes y pasan inmediatamente de manera, además, poco casual, porque ha habido un reglaje al presidente que yo no entiendo como los servicios de control, de seguridad lo han dejado pasar (este reglaje)”, apuntó.

“El presidente nos ha explicado -no lo hemos pedido de manera detallada- que no ha habido ninguna intencionalidad de alguna tratativa no transparente, oscura, sino que son reuniones que él entiende que debe sostener con un margen de privacidad, porque son reuniones de tipo personal, son reflexiones que él quiere tener al margen de la agenda estrictamente oficial, pero que no tiene nada que ver con cualquier manto de corrupción. Eso es lo que nos ha explicado el presidente”, mencionó.