Pese a la existencia de un acta fiscal de la diligencia realizada por el Ministerio Público, en noviembre del 2021, que da cuenta que se encontró en un ambiente de Palacio de Gobierno identificado como un “baño y vestidor” del despacho de la Secretaría General por entonces a cargo de Bruno Pacheco la suma de US$ 20,000, el jefe de Estado mostró su desconfianza a dicha información oficial.

En su primera entrevista -con TV Perú- tras 100 días de silencio, al ser consultado sobre los US$ 20,000 encontrados en Palacio en manos de su exsecretario general -hoy, prófugo de la justicia- mencionó que esta situación “no le consta”.

“(¿Cómo se siente que a una persona que le dio su confianza ahora este prófuga de la justicia, se encontró US$ 20,000?) A ni me consta lo de los US$ 20,000. Es un proceso, es una investigación”, mencionó. A reglón seguido, dijo que la confianza “ya depende de quién la recibe”.

“Muchas veces cuando llamamos a una persona y le damos la confianza, ya depende de quién la recibe. En ese marco, debo decirle que estoy seguro que las personas que asumimos una responsabilidad, lo hacemos pensando en el país”, reiteró. Recordó -en esa línea- que su amistad con Bruno Pacheco data del 2017 “durante la lucha de los maestros”.

“Nos volvimos a encontrar en la campaña y en ese trajín, se le dio la confianza”, precisó. También consideró que la justicia “hará lo propio” no solo con él sino con todo su entorno implicados en investigaciones fiscales por actos de corrupción.

Los sobrinos de Castillo

En otra parte de su entrevista, Castillo dijo que no ha vuelto a conversar con sus sobrinos Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez.

Los sobrinos del mandatario se encuentran actualmente prófugos de la justicia tras ser implicados en una presunta red de corrupción en el MTC.

“ No, no he vuelto a conversar. Yo estoy enfocado, estoy dedicado a responder al país con lo que nos ha correspondido. Este es un gobierno, donde en este momento, es una suerte y una responsabilidad que asimismo en una pandemia”, señaló.

