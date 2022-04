[25/04/22 10:32 a.m.] Dina Boluarte a alcaldes: No podemos estar utilizando estos paquetes alimentarios con un contenido político o proselitista. No hay peor cosa que usar de manera política el hambre.

Sigue informándote en https://t.co/Yp74gn7xKX pic.twitter.com/gVNYCaqWla