En un reportaje emitido por Punto Final, el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, descartó que pretenda fiscalizar el contenido de los medios de comunicación. En ese sentido, dijo que buscará consensos con los medios de prensa, pero no precisó sobre qué temas.

“Yo no diría fiscalizar, yo los llamaría (a los medios de comunicación) a una situación de consenso, una concertación. Llamarlos y decirles: usted como medio de comunicación, ¿qué les interesa más para el país?”, indicó.

Al ser consultado sobre si aceptaría que, en caso llegue al Gobierno, un medio de comunicación lo critique e investigue, el postulante dio una respuesta afirmativa, pero precisó que “debe ser una crítica constructiva”.

Rondas campesinas

En otro momento, Castillo adelantó que en caso ganara la segunda vuelta electoral llevaría el éxito de las rondas campesinas a las grandes ciudades, como Lima.

“Acá (en Cajamarca) no hay rateros, tu dejas tu mochila acá y no pasa nada. Nosotros combatimos y reducimos la delincuencia, por qué no trasladar esta experiencia (de las rondas campesinas) a las grandes ciudades”, dijo.

El líder de Perú Libre volvió a negar cualquier vinculación con Sendero Luminoso y Movadef, tal como sostienen sus críticos.

“Para mí es novedoso ese término de ‘Movadef’, no lo conocía. Ni siquiera sabía que significan sus siglas. Entonces, cuando yo llego a Lima escucha a la gente decir ‘Movadef’, y yo preguntaba ¿qué significa eso? (…) yo rechazo y deslindo de cualquier vinculación con ese grupo”, anotó.

El docente se mostró dispuesto a participar en un debate con integrantes del Movadef para combatir sus ideas.

“Si hay que participar en un debate o abrir un espacio para sustentarlo, con cualquiera, en donde quiera, como quieran. Esos pensamientos retrógradas de llevar al poder, pero primero tiene que correr la sangre y meter tonterías a la cabeza, es totalmente condenable y rechazable”, enfatizó.