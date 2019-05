Castañeda sobre peaje Línea Amarilla: "Estamos prestos a dar nuestra colaboración en lo que sea"

El exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio aseguró este viernes que siempre estará dispuesto a colaborar con aquello que el Parlamento considere pertinente.

El exburgomaestre se excusó de brindar más detalles sobre lo dicho en la sesión de la Comisión de Defensa del Consumidor, puesto que la misma fue de carácter reservado.

"Obviamente no me puedo pronunciar sobre las preguntas que me han hecho porque tienen carácter de reservado, pero creo que es bueno, es importante y estaremos siempre prestos a dar nuestra colaboración en todo lo que sea", sostuvo en diálogo con la prensa.

Respecto a la presentación del ex burgomaestre, el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Miguel Elías (Fuerza Popular) aseguró que Castañeda Lossio ha "respondido satisfactoriamente" al pliego interrogatorio.

Consideró, asimismo, que lo dicho por el ex alcalde será de mucha utilidad para elaborar el informe final respecto a la concesión de los proyectos Línea Amarilla y el by-pass de 28 de julio y los peajes.

"Es un rol de preguntas que teníamos ya formuladas. Son de carácter reservado. No podría dar más detalles al respecto. Esto ha sido, a mi entender, a mi apreciación, respondido satisfactoriamente y nos va a ayudar para poder armar el informe final que va a ser entregado al Congreso en el mes de junio, quincena de junio", señaló.

En esa línea, Elías indicó que solo falta interrogar al ex gerente municipal José Miguel Castro. Detalló que el grupo de trabajo que presiden hará el requerimiento al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para recoger su declaración en el penal Castro Castro donde cumple 18 meses de prisión preventiva.