Este miércoles el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Lima, a cargo de la jueza Sonia Bazalar Manrique, evaluó el pedido de prisión preventiva por nueve meses contra Richard Cisneros, Mirian Morales y Óscar Vásquez.

Durante la sesión, la fiscal adjunta Yenny Huacchillo Nuñez explicó que la exsecretaria general de Palacio de Gobierno, Mirian Morales, en coordinación con el presidente Martín Vizcarra, hizo las gestiones para contratar a Cisneros" en el Ministerio de Cultura.

“La exministra Sonia Guillén, presuntamente se habría reunido en Consejo de Ministros con el señor Vizcarra, quien le habría dispuesto que se continuara con la contratación de este proveedor. Es así que estando en las coordinaciones la señora Morales con la exministra para poder acordar y coordinar las contrataciones de Cisneros el 2020”, sostuvo.

“Habría dispuesto Mirian Morales a que Lisbeth Santos, su personal de confianza de la Secretaría General de su despacho, llamara también a los secretarios generales, en este caso Patricia Dávila, para hablar de las contrataciones [de Cisneros] y su materialización”, señaló la fiscal.

Al momento de intervenir, Morales rechazó las acusaciones y dijo estar dispuesta a aclarar las denuncias en su contra durante la investigación. Sin embargo, cuestionó el pedido de prisión preventiva debido a su delicado estado de salud y al hecho de ser madre soltera de una menor.

“Actualmente, mi salud se ha resquebrajado. El tumor necesita una atención médica. He sufrido una infección durante la detención preliminar. Actualmente, estoy pasando los exámenes prequirúrgicos, espero que no sea plan de la fiscalía que pase tiempo y que algo que puede tener solución ahora no pueda tener solución en la mañana”, indicó.

“Yo soy mamá soltera, tengo una hija que recién ha cumplido 5 años. Mi hija solo ha vivido conmigo estos 5 años. No me puedo imaginar periodos largos para pasar por estos momentos. No me imagino una vida sin ella y no la podría dejar. Estoy a su disposición, que se investigue todo. En sus manos está la decisión señora jueza”, manifestó,

Como se recuerda, el Ministerio Público solicitó nueve meses de prisión preventiva contra Mirian Morales, exsecretaria general de Palacio de Gobierno y Óscar Vásquez, exasesor presidencial, en el marco del caso Richard Swing. Esta medida también se solicitó para el cantante Richard Cisneros y Liliana Chanamé, exdirectora de la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura. Esta última no fue intervenida el viernes 2 de octubre.