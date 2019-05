Caso Villarán: Fiscalía desistió en pedir prisión preventiva contra Gabriel Prado

El Ministerio Público retiró su pedido de 36 meses de prisión preventiva contra el ex gerente de seguridad ciudadana de la gestión de Susana Villarán, Gabriel Prado, uno de los implicados en las investigaciones por los aportes de Odebrecht y OAS a las campañas de la ex alcaldesa de Lima.

La fiscal Ángela Zuloaga detalló, al inicio de la audiencia de este jueves, que desistía en su pedido de prisión preventiva contra Gabriel Prado, así como contra Simón Meiggs Rojas y Óscar Vidaurreta.

Ante esta decisión, Jorge Chávez Támariz, juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, acogió la decisión que no fue apelada por ningún abogado de los arriba mencionados.

"El órgano jurisdiccional no puede arrogarse facultades que corresponden al Ministerio Público y no puede imponer medidas de coerción de oficio [...] Si desisten en los pedidos de prisión preventiva [...] no corresponde más que acoger y, como tal, dar por desistidos los mismos", señaló el magistrado.

La fiscalía mantuvo su solicitud de prisión preventiva contra Luis Ernesto Gómez Cornejo, a quien sindican como uno de los receptores de los aportes ilícitos de OAS a favor de la campa{a de la reelección de Susana Villarán.

Cabe recordar que la ex alcaldesa de Lima, así como su ex gerente municipal José Miguel Castro, recibieron 18 meses de prisión preventiva a pedido del Ministerio Público.