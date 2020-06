Luego que el procurador Amado Enco solicitara al Ministerio Público interrogar como testigo al presidente Martín Vizcarra por el caso Richard Swing, la titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Sylvia Cáceres, señaló el Poder Ejecutivo está dispuesto a colaborar con las indagaciones y se darán todas las facilidades para que se esclarezcan los hechos.

Es preciso mencionar que además del pedido del procurador Enco, la Comisión de Fiscalización de la República ha aprobado citar a las exministras de Cultura, Sonia Guillén y Patricia Balbuena.

“Una democracia es sana en la medida en que no solo declara que lucha contra la corrupción, sino que, efectivamente lo hace, y si hay elementos que se tienen que indagar para esclarecer el acto presunto o no de corrupción, siempre vamos a dar todas las facilidades para que eso ocurra. Lo ha dicho el presidente, lo ha dicho el premier y se han pronunciado en ese sentido varios ministros”, señaló Cáceres en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Agregó que cada vez que un poder del Estado ha previsto impulsar investigaciones para esclarecer cualquier hecho que pueda tener ribetes de falta, de delito o de un acto de corrupción, siempre se han manifestado a favor.

De este modo, indicó que se respeta la autonomía de los poderes del Estado y si el Ministerio Público considera pertinente hacer una indagación, dijo que estarán más que dispuestos a colaborar a quien le corresponda declarar y entregar información.

"Si esta es una situación en la que no se han considerado claramente las atribuciones, las habilidades, las competencias para que eso ocurra, que se esclarezca. No tenemos ningún problema de que eso ocurra, respetamos la autonomía de los poderes y que se esclarezcan los hechos”, sostuvo.

Como se recuerda, Swing consiguió nueve contrataciones con Ministerio de Cultura por un total de S/ 175,000 durante las gestiones de Patricia Balbuena, Rogers Valencia, Ulla Holmquist, Luis Jaime Castillo, Francisco Petrozzi y Sonia Guillén.