El último domingo se difundieron en los medios de comunicación una serie de audios relacionados al caso de Ricardo Cisneros, mejor conocido como “Richard Swing”.

En dichas grabaciones no solo se escucha a las extrabajadoras de Palacio de Gobierno Karem Roca y Mirian Morales dialogando sobre las veces que visitó Cisneros al presidente Martín Vizcarra, sino también mencionan los nombres de otras personas.

Al respecto, el congresista de Acción Popular, Ricardo Burga, informó que la comisión de Fiscalización ya puso bajo el radar a estas personas, entre las que se encuentran el ministro de Transportes, Carlos Estremadoyro, la exministra Patricia Balbuena, el fiscal José Domingo Pérez y el vocero de Podemos Perú, Daniel Urresti.

En ese sentido, adelantó que todos ellos serán citados para recoger sus testimonios.

“Solicitaremos que todas estas personas acudan a la comisión antes de la próxima semana, ya que vence nuestro plazo (…) es necesario que el país sepa exactamente qué pasó y si hubo una componenda para tapar los ingresos del señor Cisneros a Palacio”, dijo a Gestión.

El legislador consideró que estos últimos audios comprometen aún más a la esfera cercana al presidente.

“De todos los audios el que más me preocupa es el relacionado al ministro Estremadoyro. Hay que recordar que los ministerios que más dinero mueven son Vivienda y el MTC. Entonces, no me extrañaría que lo que se mencionó en ese audio sea cierto. Es necesario que se aclaren estos hechos”, recalcó.

En lo que respecta a Vizcarra, Burga señaló que, tras la difusión de los últimos audios, quedó demostrado que el mandatario mintió a todo el país e intentó obstruir una investigación.

“Esto es gravísimo porque el presidente estaría cometiendo perjurio y encubrimiento a la pruebas reales. Con mayor razón debería acudir el viernes al Congreso a explicar que ha pasado con estos audios”, enfatizó.

Ricardo Burga, vocero alterno de Acción Popular, señala que nuevos audios comprometen aún más al presidente Martín Vizcarra. (Foto: Congreso)

La declaración del mandatario

En la misma línea, José Ancalle, del Frente Amplio, indicó que todas estas personas deben ser citadas cuanto antes.

“El plazo está por vencerse y es urgente tomar un acuerdo en la comisión de Fiscalización, porque están saliendo más audios y cada día se conocen más personajes. Tenemos que hacer un trabajo responsable para sancionar a los involucrados en estos hechos”, indicó a este diario el también integrante de la comisión de Fiscalización.

El congresista recordó que también está pendiente el interrogatorio al mandatario. En ese sentido, dijo esperar que Vizcarra no cambie su postura inicial de responder las preguntas de la comisión, tras la difusión de los nuevos audios.

“Es muy importante tener la declaración del mandatario. Con su respuesta, la del señor Cisneros y lo que nos puedan decir los nuevos involucrados ya podríamos cerrar la investigación; sin embargo, si aparecen más hechos nuevos necesitaríamos más tiempo. Es algo que debemos evaluar”, acotó.

¿Quiénes son los nuevos involucrados?

1. Carlos Estremadoyro

En un audio difundido por Cuarto Poder, la exasistente del despacho presidencial Karem Roca califica al titular del MTC, Carlos Estremadoyro, como el “cajero del presidente”.

“Otra cosa, ¿por qué crees que lo han puesto a (Carlos) Estremadoyro en el MTC? Te das cuenta...si él es el cajero del presidente también”, señala Roca a su interlocutor.

Al respecto, Estremadoyro rechazó las insinuaciones de Roca, las cuáles, según dijo, afectan su honor y dignidad.

“Procederé a interponer las acciones legales correspondientes para que no quede la menor duda sobre mi honorabilidad que, a lo largo de más de 30 años y con mucho esfuerzo, he logrado forjar con honestidad y trabajo”, escribió en su cuenta de Twitter.

Carlos Estremadoyro es ministro de Transportes y Comunicaciones desde julio de este año. (Foto: MTC)

2. Patricia Balbuena

En otro audio, propalado por Panorama, la exsecretaria de Vizcarra cuenta que, una vez estallado el escándalo sobre las contrataciones de Cisneros en el Ministerio de Cultura, a la entonces viceministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Patricia Balbuena, se le prometió “sacarla del país”.

“Patricia Balbuena entra a Palacio. Acá lo tengo anotado (…) el 9 de junio a las doce del día, pero Mirian me dice que haga apagar las cámaras de Palacio y que no entre por (la entrada de la calle) Desamparados, sino por PCM”, señala Roca.

Roca también menciona al exministro de Cultura, Francesco Petrozzi, quien fue designado agregado cultural en la embajada del Perú en Alemania.

“A ella (Patricia Balbuena) le han dicho igual que a Petrozzi: tú haces esto y tú después (eliges a) dónde te quieres ir. Pero eso lo habrá negociado Vizcarra (…) (Óscar Vásquez) es el negociador, él. Y siempre negocia. Él negoció con Petrozzi también, para que se vaya afuera. Renuncie bonito y lo mandaban fuera y eso negoció con el presidente”, agregó la exfuncionaria.

Patricia Balbuena. (Foto: GEC)

3. Daniel Urresti

En otro audio, difundido por el portal El Foco, Roca señala que vocero de la bancada de Podemos Perú, Daniel Urresti, “habla todos los días con el presidente Martín Vizcarra”.

"(Daniel) Urresti es el que habla todos los días con el Presidente. Urresti antes me llamaba a mí. Hasta dos semanas antes de salir, Urresti me llamaba. Pero ahora no me llama porque seguro le han dicho “ahora no la llames a ella”, menciona Roca.

La extrabajadora de Palacio agregó que “los edecanes me han dicho que estaba el Presidente sentado con no sé quién en (la sala) Grau y que Miriam (Morales) hablaba con Urresti como grandes amigos, ahí ya me convencí de que Urresti me ha cambiado (…) O sea, Urresti habla con el presidente directo y Miriam directo todos los días”.

Tras conocerse estos audios, Urresti dijo que jamás se reunió con Vizcarra y que las veces que habló con el mandatario fue por temas protocolares.

“Solamente he conversado con él (Martín Vizcarra) tres veces. La primera vez fue por un tema protocolar para felicitarme por haber sacado la más alta votación en las elecciones. La segunda y tercera llamada fueron para explicarme la preocupación que tenía el Ejecutivo con la ley que se quería sacar sobre el retiro del 25 % de las AFP”, indicó a la prensa.

Daniel Urresti dijo que Manuel Merino y sus llamadas deslegitimaron la moción de vacancia contra Martín Vizcarra. (Foto: Congreso)

4. José Domingo Pérez

El portal El Foco también difundió otro audio en donde Karem Roca señala que el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, coordinada con la cuñada del presidente Martín Vizcarra, Rossmary Silva.

“¿Has visto ese hombre que ha salido en el Congreso? Ya esas denuncias. Ahí se mete Domingo Pérez (...) todo lo coordina con la cuñada (de Vizcarra), se llama Rossmary Silva, ella está casada con el hermano de Maribel (Díaz Cabello)”, se escucha en la grabación.

Tras conocerse este audio, Pérez envió un oficio al coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, en donde señala que los hechos mencionados “son falsos” y advierte que “existe una actividad organizada que busca desprestigiar a los fiscales y sus acciones”.

No obstante, el Ministerio Público, a través de la Oficina Desconcentrada de Control Interno, abrió una indagación preliminar en su contra.