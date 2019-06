Caso peajes: denunciarán a más de cinco exgerentes de Villarán y Castañeda

La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso encontró responsabilidad penal en más de cinco exgerentes municipales de las gestiones de Luis Castañeda y Susana Villarán , quienes fueron incluidos en la investigación por el incremento de la tarifa de los peajes de Lamsac y Rutas de Lima.

Así lo señaló a Gestión el titular de dicho grupo de trabajo, Miguel Elías, aunque evitó precisar los presuntos delitos que habrían cometido.

En la lista de denunciados estarían el exgerente municipal de Susana Villarán, José Miguel Castro, quien cumple 18 meses de prisión preventiva por el caso Lava Jato, y el exsubgerente de la Gerencia de la Promoción de la Inversión Privada (GPIP) durante la gestión de Castañeda, Víctor Madueño.

“Hay muchos gerentes que han pasado por las dos administraciones municipales y se han visto involucrados en esta investigación, por lo que estarán en el informe”, señaló a Gestión.

Informe listo

El congresista adelantó que el informe final, que está compuesto por 45 páginas, está terminado y será presentado el próximo 15 de julio.

“Solo nos falta consignar unos cuadros estadísticos. Hemos pedido el apoyo de un economista para saber cuánto se ganó y cuál es la proyección a futuro que tendrán las concesiones del peajes”, dijo.

Respecto al pedido de ampliación del plazo de la indagación para volver a interrogar a Villarán, Castro y Castañeda, el legislador descartó esa posibilidad, pues dijo que ocasionaría un “gasto incensario al Parlamento”.

Situación de Castañeda

En mayo, la comisión interrogó a Castañeda en una sesión reservada. El exalcalde negó cualquier irregularidad en la concesión de los peajes, así como en el incremento de sus tarifas. Sin embargo, al mes siguiente se conoció que OAS aportó a la campaña de Castañeda en el 2014 (ver cuadro).

“Cuarto Poder” también reveló que la constructora hizo estudios del tráfico de la vía Línea Amarilla en el año 2008, cuando aún no había ganado la licitación de la obra.

Al respecto, Elías aclaró que el objeto de la pesquisa son los contratos de concesión de los peajes y las adendas suscritas, más no los aportes de campaña, por lo que descartó que estas denuncias sean agregadas al informe final.

Dos exalcaldes de Lima investigados por corrupción en caso Lava Jato

Susana Villarán

La Fiscalía presentó siete colaboradores eficaces brasileños quienes afirmaron que los US$ 10 millones que dio Odebrecht y OAS para las campañas de Villarán son de origen ilícito.

• Aportes desconocidos

El fiscal superior Rafael Vela afirmó que, además de los aportes de Odebrecht y OAS, la campaña por la No Revocatoria de Susana Villarán habría recibido dinero de otras empresas.

• Favores

El expresidente de OAS Leo Pinheiro admitió que a cambio del aporte de US$ 4 millones, la Municipalidad de Lima se comprometió a compensar a la empresa por US$ 142 millones a través del aumento en los peajes de Línea Amarilla .



Luis Castañeda

Leo Pinheiro reveló que en el 2014 entregó un aporte de US$ 100 mil para la campaña de Luis Castañeda, en la que fue elegido alcalde de Lima por tercera vez.

• Coordinación por chat

En octubre del 2016, se difundieron chats de Whatsapp en los que Giselle Zegarra, exfuncionaria de Castañeda, le pide a Pinheiro no firmar el contrato Río Verde con la gestión de Villarán a pedido de “Lucho”. Además, coordina una reunión con Castañeda Lossio.

• Confianza

“Cuarto Poder” reveló que OAS estaba segura de que iba a ganar la licitación de la Línea Amarilla, ya que en el 2008 realizó mediciones del tráfico para dicho proyecto, pese a que recién presentó su propuesta a Castañeda en marzo del 2009.