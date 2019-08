La Corte Suprema convocó para mañana a una audiencia en la que se evaluará el recurso de casación presentado por la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato, con la finalidad de que la empresa Lamsac sea incluida como tercero civilmente responsable en el caso peajes.

Por esta investigación, el Poder Judicial sentenció a cuatro años y cuatro meses de prisión efectiva a Domingo Arzubialde, exfuncionario de Susana Villarán, por las irregularidades en el reajuste de los peajes, periodo 2013-2014.

Un nuevo juicio

La defensa del Estado también busca que esta casación se declare fundada para que se realice un nuevo juicio en el caso peajes, pero solo respecto al pago de la reparación civil. Para el procurador Jorge Ramírez, Lamsac tuvo una participación activa en los hechos con los que se condenó a Arzubialde

El exfuncionario aprobó un reajuste con una fórmula distinta, propuesta precisamente por Lamsac, lo cual permitió que la compañía obtuviera S/ 10 millones en ingresos, lo cual no estaba estipulado en el contrato.

De esta manera, si se declara fundada la casación, L a m s a c ( h o y V i n c i Highways) pagaría la cifra preliminar de S/ 17 millones de reparación civil de manera solidaria con Arzubialde.

En febrero, la jueza Nayko Coronado aprobó en primera instancia que el exfuncionario solo pague una caución de S/ 100,000.

Castañeda se complica

“Punto Final” reveló que el exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio reconoció ante la Fiscalía que OAS le ofreció aportes para su campaña municipal del 2014.

“Sí, hubo el ofrecimiento, pero no puedo dar más detalles, ya que no me meto mucho en tema de aportes”, dijo al fiscal Michael Chávez.

Confesó que fue el propio Leo Pinheiro, expresidente de OAS, quien le ofreció el aporte. Dijo que Martín Bustamente lo habría recibido.

En corto

Pesquisas. Seis investigaciones a nivel nacional, vinculadas a Odebrecht, a cargo de Fiscalías Anticorrupción, pasarán a disposición del Equipo Especial Lava Jato. Entre ellas, “aporte de campaña 2001-2016”, “Peaje Puente Piedra”, “Vía Costanera Camaná-Ilo” y “Energía de Centrales Hidroeléctricas”.