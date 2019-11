La jueza María de los Ángeles Álvarez autorizó al Ministerio Público el allanamiento de seis inmuebles vinculados a los empresarios Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda y su hijo Jorge Rómulo Peñaranda Málaga, a fin de incautar pruebas sobre los depósitos que recibieron en la Banca Privada de Andorra.

Los allanamientos estuvieron liderados por la fiscal Geovana Mori, del Equipo Especial Lava Jato, pero ¿cuáles son los motivos de la medida solicitada al Poder Judicial?

De acuerdo con la resolución a la que accedió Gestión, Mori señala a la jueza que tanto Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda como su hijo habrían recibido US$ 2’605,000 en coimas de la constructora Odebrecht en una cuenta de la Banca Privada de Andorra.

“El dinero proviene de actos de corrupción. Se sostiene que la persona jurídica Alpha Consult S.A ha sido utilizada por Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda para realizar actos de conversión y ocultamiento de dinero”, se lee en el documento.

La fiscal explica que Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda presentó un escrito el 30 de mayo de 2018 en el que comunicó a su despacho que estaba solicitando información de sus cuentas a Estados Unidos a los bancos JP Morgan Bank y Wells Fargo Bank.

El 20 de junio de este año, el investigado señaló que aún no contaba con la información requerida. Por ello, Mori le pidió que alcance documentos que sí podrían estar en su poder del banco Inteligo en cinco días.

Al no realizarlo, se amplió la tolerancia hasta el 2 de agosto de 2019 y no hubo respuesta, según la resolución. Mori sospecha que el investigado tiene la información, pero no quiere compartirla.

¿Qué hay sobre el hijo?

Sobre Jorge Rómulo Peñaranda Málaga, el Ministerio Público recuerda que declaró: “Firmé unos documentos en blanco que me entregó mi padre y nunca he tenido acceso a una cuenta así como a transferencias y movimientos”.

No obstante, Mori detectó que el 30 de setiembre de 2019, el investigado presentó un escrito adjuntado documentación relacionada a los pedidos de transferencias de dinero de la Banca Privada de Andorra, “lo que pone en evidencia que el imputado tendría mayor información en su poder”.

La fiscal también señala a la jueza que la medida es necesaria, pues en la casa de Peñaranda Málaga se encontrarían bienes que fueron objeto de conversión producto de la compra que hizo su padre “con dinero ilícito al ciudadano ecuatoriano Felipe Palladares”.

Este último declaró a la Fiscalía que amobló dos departamentos y los muebles los vendió a los Peñaranda por US$165,000.

La empresa

Respecto a Alpha Consult, Mori solicitó allanarla debido a que Jorge Peñaranda Castañeda fue presidente del directorio, accionista y exgerente general de la empresa entre los años 2012 y 2017.

“La medida es necesaria para recabar información contable sobre relacionada a los supuestos préstamos y transferencias que habría gestionado el imputado”, reza el documento.

Mori también revela que cuando la Fiscalía inspeccionó el local en 2009, Claudio Suárez Lazo informó que existe otro inmueble de la empresa donde se custodia información sobre el proyecto IIRSA en la Victoria.

Sin embargo, la Policía descubrió que en el recinto señalado no se evidencia actividad laboral. Para el Ministerio Público se trataría de un acto de obstrucción de la empresa para el desarrollo de las investigaciones.

Tesis fiscal

Para la fiscal Geovana Mori, Peñaranda Castañeda y Peñaranda Málaga habrían recibido y ocultado diversas sumas de dinero producto de transferencias hechas por Klienfeld Services Ltd. Y Aeon Group, “conocida offshore utilizadas por el grupo Odebrecht para el pago de coimas a políticos y funcionarios públicos de diferentes países, entre ellos el Perú”.

Esto bajo el contexto de que los investigados en sus calidades de representantes legales de Alpha Consult, tanto de manera individual y consorciada con otras empresas, celebraron contratos de supervisión con Ositran, con la finalidad de supervisar distintas obras que ejecutó Odebrecht.

El Ministerio Público afirma que Peñaranda Castañeda una vez que creó la offshore Randalee Investments S.A. abrió el 25 de mayo una cuenta en la Banca Privada de Andorra y en ella colocó como beneficiario final a su hijo.

Transferencias

En esta cuenta se habría recibido US$ 2’605,000 mediante 11 operaciones de transferencias provenientes de las cuentas Klienfeld Services Ltd. Y Aeon Group.

“Se habría realizado 41 operaciones de transferencia al extranjero a distintas personas y empresas por un monto de US$ 2’401,744, señalando que para esas transferencias la empresa Randalee Investments S.A. celebró con las offshore de Odebrecht dos contratos de consultoría el 10 de abril de 2010 y 30 de junio de 2011”, señala la fiscal.

Finalmente, Mori manifiesta que no solo habría transferencias entre las cuentas de Peñaranda Málaga sino también entre las cuentas de los familiares del empresario en los Estados Unidos por un total de US$ 1’883,273.

“Siendo que posteriormente dichos activos fueron ingresados a territorio nacional a través de operaciones bancarias a favor de los investigados, quienes habrían ingresado esos activos en la empresa Alpha Consult a través de dos modalidades carta fianza, préstamos y otras modalidades”, reza el oficio.

La investigación contra los Peñaranda por el presunto delito de lavado de activos aún se encuentra en etapa preliminar, informaron fuentes fiscales.