La primera audiencia de pedido de prisión preventiva por 36 meses contra 16 árbitros se inició ayer. La Fiscalía sospecha que presuntamente todos fallaron a favor de Odebrecht a cambio de sobornos.

Los fiscales Germán Juárez y Hamilton Montoro sustentaron sus requerimientos ante el juez Jorge Chávez por más de cinco horas, respecto a cuatro investigados: Randol Campos, Richard Martín Tirado, Weyden García y Luis Pardo (ver las claves).

En su exposición, el fiscal adjunto Hamilton Montoro afirmó que en los 26 arbitrajes que investigan, y en los que Odebrecht habría pagado sobornos a los árbitros a través de Horacio Cánepa, hubo un perjuicio al Estado por más de US$ 281 millones.

“Estos hechos son graves respecto a la magnitud del daño causado, pues al Estado se le causó un perjuicio por más de US$ 281 millones”, manifestó en la audiencia.

Gestión reveló que, en los 26 arbitrajes, Odebrecht habría pagado un total de S/ 13.4 millones de coimas, según un documento de la Fiscalía al que se tuvo acceso.

Entre ellos están los proyectos IIRSA Norte, IIRSA Sur Tramos 2 y 3, Carretera San José de Sisa y Chacas San Luis (Gestión 24.10.2019).

Las posibles condenas

Montoro también se pronunció sobre las posibles penas de los investigados en caso sean condenados.

“Los árbitros son investigados por asociación ilícita agravada, cohecho agravado y lavado de activos. El artículo 50 del Código Penal dice que estamos en un concurso real de delitos, por lo cual habría una suma de penas”, afirmó el fiscal.

A renglón seguido, dijo que para el Ministerio Público la pena probable para los árbitros investigados sería superior a los 25 años de cárcel.

“La prognosis de la pena superará los cuatro años”, anotó tras afirmar que la medida de prisión preventiva es necesaria para asegurar la presencia de los indagados en el transcurso de la pesquisa preparatoria.

Hipótesis

De acuerdo a la tesis fiscal, la presunta organización criminal Odebrecht constituyó un equipo técnico para estructurar las demandas arbitrales y sobornar árbitros en procesos con el MTC y otras entidades. Este equipo operó desde el 2008 hasta el 2016. En la cúspide estaba Jorge Barata y como principal operador aparece Horacio Cánepa, señaló el fiscal Juárez.

Añadió que, según un aspirante a colaborador eficaz, Odebrecht perdía algunos arbitrajes a propósito “para que se disimule y no se note que estaban ganando todos los casos”. Sostuvo que “Barata era el que daba el visto bueno para los sobornos, honorarios y ‘bonos de éxito’”. El dinero salía de la Caja 2, agregó.

Las imputaciones

Juárez señaló que el árbitro Randol Campos habría recibido US$ 140,000 y S/ 557,000 en presuntos sobornos de Odebrecht, mientras el fiscal Montoro reveló que Luis Pardo habría recibido US$ 40,000; Weyden Rojas, US$ 70,000 y Richard Martín Tirado, US$ 40,000.

El juez Jorge Chávez tendrá audiencias hasta el viernes, para luego decidir.

Las Claves

En la banca. El Poder Judicial hoy evaluará el pedido de prisión preventiva por 36 meses contra Luis Pebe Romero, Emilio Cassina Rivas, Humberto Abanto y Alejandro Álvarez Pedroza.

Salida. Álvarez viajó a Miami la semana pasada, pero Estados Unidos pidió que vuelva al Perú para que enfrente a la justicia.

El Dato

Diligencias. El fiscal Hamilton Montoro indicó que está pendiente la toma de declaraciones ampliatorias de 50 testigos. Entre ellos, los exdirectivos de Odebrecht Jorge Barata, Eleuberto Martorelli y Sergio Nogueira. También viajará a Ecuador para interrogar a Ronny Loor Campoverde.