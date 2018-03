Caso Odebrecht: Declaraciones de Barata que puso en jaque a los lidere políticos del Perú

Barata ratificó el martes, durante un interrogatorio del fiscal Germán Juárez en Sao Paulo, que había entregado unos US$ 3 millones a Humala para la campaña que lo llevó al poder en 2011. Básicamente reiteró algo que había declarado en diciembre de 2016.



"La situación de Humala se complica porque no tiene una fuerza que lo respalde", dijo el analista político Luis Benavente, director de la consultora Vox Populi.



Otro fiscal peruano, José Domingo Pérez, interrogó este miércoles a Barata sobre aportes ilegales a Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori y líder del partido Fuerza Popular (derecha populista), la mayor fuerza política de Perú.



En coincidencia con los interrogatorios a Barata en Brasil, el presidente Pedro Pablo Kuczynski negó este miércoles haber recibido dinero del exjefe de Odebrecht en Perú.



"Yo, Pedro Pablo Kuczynski, no he recibido jamás una donación del señor Barata. Yo no he recibido ninguna financiación de dicha fuente para mis campañas presidenciales", escribió en Twitter.



Entorpecían la investigación



Humala (2011-2016) y su esposa Nadine Heredia están en prisión preventiva desde hace siete meses por los supuestos pagos de Odebrecht y su situación se va a complicar tras el testimonio de Barata, estiman abogados.



"La fiscalía ya contaría con todos los elementos para realizar la acusación formal" contra Humala y su esposa, dijo el exfiscal Avelino Guillén al diario El Comercio. "Con los dichos del ex CEO de Odebrecht en el Perú se cierra el círculo" en torno a ellos.



"A Ollanta Humala y Nadine Heredia se les atribuye lavado de activos porque el dinero recibido (...) tendría origen ilícito: la famosa Caja 2 (de Odebrecht). Sin embargo, el Ministerio Público también podría evaluar una imputación por asociación ilícita", declaró el exfiscal Luis Vargas Valdivia también a El Comercio.



En un intento por recuperar la libertad, Humala y su esposa presentaron un recurso de amparo, que debe ser resuelto por el Tribunal Constitucional en los próximos días.



Keiko niega haber recibido dinero



Los fiscales no revelaron el contenido del testimonio, pero El Comercio publicó en su sitio web que "Barata precisó que Odebrecht aportó US$ 1.200,000 a la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2011".



Sin embargo, Keiko afirmó que "el señor Barata ha señalado (a los fiscales) que nunca le he solicitado dinero, que nunca me ha entregado dinero y que nunca ha hablado de algún apoyo económico conmigo".



"Quiero ratificarles lo que he dicho muchas veces: no he recibido dinero de Marcelo Odebrecht, ni de su empresa y que quede bien claro tampoco del señor Jorge Barata", agregó en una rueda de prensa.



El lunes, un tribunal peruano había rechazado el pedido de Keiko y de su marido Mark Vito para que la fiscalía cerrara la investigación contra ellos. Al igual que Humala y su esposa, enfrentan cargos por lavado de activos, que tras el testimonio de Barata podrían ampliarse.



Keiko enfrenta también problemas en su partido: 13 legisladores, encabezados por su hermano Kenji, renunciaron o han sido marginados este año, con lo que Fuerza Popular perdió la mayoría absoluta que tenía en el Congreso.



Odebrecht: "Apoyamos a todos"



El escándalo de Odebrecht ha salpicado también al expresidente Alejandro Toledo (2001-2006). La Corte Suprema peruana resolverá este lunes si da luz verde al pedido para su extradición desde Estados Unidos.



La fiscalía acusa a Toledo de haber recibido US$ 20 millones en sobornos de Odebrecht para adjudicarse la construcción de una carretera en la Amazonia.



En noviembre, el empresario brasileño Marcelo Odebrecht declaró que su compañía había apoyado las campañas de varios políticos peruanos, según un audio publicado por el portal de investigaciones IDL-Reporteros.



"Con certeza apoyamos a todos. A Toledo, Alan García, Humala, a Keiko", afirmó entonces Odebrecht, quien optó por colaborar con la justicia brasileña, al igual que Barata y otros ejecutivos de la empresa.



De acuerdo a El Comercio, Barata mencionó un aporte de US$ 200.000 al partido de Alan García en 2006, lo que fue negado por el exmandatario.



"Ni mi campaña ni el Partido Aprista recibieron en el 2006 donación alguna de Odebrecht", dijo García en Twitter.



Los otros exmandatarios también niegan haber recibido dádivas de Odebrecht.



"De todos los investigados en el caso y el único de los expresidentes que está con prisión preventiva es Humala porque de alguna manera es el más débil (políticamente) de todos", dijo el analista Benavente.