Caso Odebrecht: abren investigación contra exjefes y exfuncionarios de la Sunat

Esta viernes el Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra los ex jefes y funcionarios de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) por los presuntos delitos de omisión de deberes funcionales y contra la Administración Pública – Peculado, en agravio del Estado.

De acuerdo al documento que fue emitido en Canal N, dicha investigación responde a una denuncia presentada por la Federación Nacional de Trabajadores Aduaneros y Tributarios del Perú (Fentat) – Sunat, quien imputó a la ex Superintendente Tania Quispe y a otros, haber incumplido deberes funcionales al no disponer fiscalizaciones o auditorías a la empresas Odebrecht y empresas vinculadas a ella, facilitando sus actividades por falta de fiscalización de sus obligaciones tributarias y la “fehaciencia” de las transacciones comerciales efectuadas entre ellas.

La denuncia también precisa que se ha comprobado que las actividades de Odebrecht se vieron facilitadas por la negligencia, presuntamente cómplice de determinados funcionarios de la Sunat como los ex Superintendentes Nacionales; ex Superintendentes Nacionales Adjuntos de Tributos Internos; los Adjuntos Nacionales Aduanas; ex Intendentes de Principales Contribuyentes Naciones y de Fiscalización Aduanera; y los ex Gerentes de Fiscalización Tributaria y de Gestión y Control Aduanero, quienes no habían cumplido oportunamente con su deber de fiscalización de los ejercicios 2005 al 2015 a los contribuyentes Odebrecht Ingeniería y Construcción SAC y sus consorciadas.

Se señala, además, que al existir un grado de sospecha inicial simple, es propia la necesidad de abrir una instancia de persecución penal que impulse el procedimiento de investigación.

En ese sentido, la investigación fue iniciada por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria, a cargo de Bersabeth Revilla, y se establece como plazo de las diligencias preliminares un periodo de 60 días.

Dicho proceso inicia con la toma de la declaración de un representante de la Fentat el próximo 25 de febrero, y una citación a Tania Quispe el 10 de marzo.

De igual manera, se solicita a la Sunat que informe si en los últimos 5 años las personas que han ocupado los cargos de Superintendentes o Superintendentes Adjunto, estuvieron como Superintendentes Nacionales: Victor Shiguiyama, Nahil Liliana Hirsh Carrillo, Tania Lourdes Quispe Mansilla, Victor Martín Ramos Chávez, y como Superintendentes Nacionales Adjuntos: Enrique Vejarano Velásquez, Ricardo Arturo Toma Oyama, Ángel Enrique Sánchez Campos, José Armando Arteaga Quiñe y Rafael Eduardo García Melgar.

Acudirá a citación

En diálogo con Gestión, la ex jefa de la Sunat, Tania Quispe (periodo 2011 - 2015), -al enterarse de esta citación en horas de la mañana a través de los medios- explicó que la denuncia presentada por la Fentat es uno de los sindicatos de los 13 que tiene Sunat, en tanto dijo que la denuncia implica un proceso amplio que involucra a todos los superintendentes que ejercieron entre el 2005 y 2015.

En ese sentido, en cuanto a su citación programada para el 10 de marzo, precisó que acudirá a la misma.

“Voy a estar siempre a disposición de poder concurrir a declarar cuantas veces me llamen y sea necesario y seguir este proceso que entiendo debería acabar ahí en esa indagación. (...) Yo voy acudir a la citación. Estoy obligada a acudir y (estoy) con toda la disposición para poder aclarar todo lo que se necesite”, sostuvo.