Caso OAS: fiscales del equipo especial iniciaron interrogatorio a Léo Pinheiro

Fiscales del equipo especial para el caso Lava Jato del Ministerio Público, encabezados por Rafael Vela Barba, viajaron a Brasil para interrogar a José Adelmário, conocido como Léo Pinheiro, ex presidente de la empresa constuctora OAS.

La diligencia estaba programada para que empiece aproximadamente a las 7:30 a.m. en la sede de la Policía Federal, en la ciudad de Curitiba, en Brasil.

Junto a Vela Barba, viajaron los fiscales Carlos Puma y la adjunta Ángela Zuloaga, quienes tienen a su cargo la investigación por presuntos aportes de OAS a las campañas de Luis Castañeda y Susana Villarán.

Cabe recordar que, en mayo pasado, Léo Pinheiro confirmó un pago de unos US$ 100 mil a la campaña de reelección del ex alcalde Luis Castañeda Lossio en el 2014. La entrega de dinero habría sido a través de Martín Bustamante, persona de confianza del ex burbomaestre.

Los fiscales también buscarán información adicional vinculada a la construcción del Hospital Lorena, en Cusco, a cargo de OAS y por el cual se habrían cometido irregularidades que vincularían a Nadine Heredia y al ex gobernador regional actualmente preso Jorge Acurio. Asimismo, indagarán sobre la licitación y la firma de adendas del proyecto Línea Amarilla durante la gestión de Susana Villarán.

Actualmente, Luis Castañeda tiene 18 meses de impedimento de salida del país, mientras que Susana Villarán está cumpliendo 24 meses de prisión preventiva.