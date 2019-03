Caso Lescano: Acción Popular se reunirá hoy para escuchar descargos de congresista

El congresista Yonhy Lescano (Acción Popular) informó que hoy el comité político de su agrupación se reunirá para escuchar sus descargos respecto a la denuncia en su contra por presunto acoso sexual a una periodista.

“Hoy día [nos vamos a reunir] con el comité político, con el presidente del partido. Ya me han escuchado y están viendo la reacción de la gente que es absolutamente mayoritaria a mi favor y eso no lo pueden esconder”, aseguró el legislador en entrevista con RPP.

Yonhy Lescano dijo que no sabe cuál será la posición de los integrantes de su bancada sobre la denuncia, pero han escuchado su versión en reiteradas oportunidades y hoy la escucharán una vez más. “A mí ya me han escuchado 80 veces, cuatro días sin dormir”, dijo.

Asimismo, el legislador negó estar dando diferentes versiones sobre el hecho que se le atribuye e indicó que se ha mantenido en una misma línea.

“No hay varias versiones, hay una sola línea”, aseveró Yonhy Lescano.

Finalmente, manifestó que sus declaraciones están siendo tergiversadas y que eso demuestra interés por atacarlo, a lo que continuará dando “pelea”.

“Todo tergiversan, cualquier persona puede ser sujeto a acoso sexual. He dicho que [la víctima] es una persona mayor, no que no pueda ser acosada. Es una persona que tiene más de 40 años, es una persona mayor. Todo lo tergiversan, ¿eso que demuestra? Que hay un interés en atacarme, le vamos a dar pelea, sin amilanarnos, con la dignidad que siempre hemos tenido”, precisó.

Como se recuerda, el último domingo el Ministerio Público abrió una investigación preliminar al congresista Yonhy Lescano y contra aquellos que resulten responsables por el presunto delito de acoso sexual hacia una mujer que presentó una acusación contra el legislador de Acción Popular ante la Procuraduría del Congreso.

Según se informó a través de las redes sociales, la fiscal Katharine Borrero, integrante de la Fiscalía Especializada en Violencia Contra la Mujer, es quien tiene a su cargo la investigación.